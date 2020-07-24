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【美國疫情】德州重災區醫院變戰場 用5輛凍櫃車存屍

環球社會熱點 13:30 2020/07/24

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美國德州伊達爾戈縣一周內的新冠肺炎病例急增6成，當地法官形容縣內醫院已淪為戰場。

美國的新冠肺炎疫情惡化，突破400萬人確診，德州及佛羅里達州的確診人數持續飆升。德州伊達爾戈縣（Hidalgo）更是該州疫情重災區，一周內的病例急增6成，當地法官形容縣內醫院已淪為戰場，頒佈居家令及強制民眾戴口罩。

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伊達爾戈縣位於德州南部，路透社指該縣在過去一周的病例急增60%，周三（22日）的單日住院及死亡患者人數同創新高。

路透社引述該縣法官科爾特斯（Richard Cortez）指：

我們必須牽制病毒，降低確診數量並控制疫情，因為醫院目前已變成戰場，現在正在奮鬥。

（We've got to lasso this virus, this stallion, bring the numbers back down and get control of this thing. Because our hospitals – they're war zones, they are really struggling right now.）

據悉，該縣周二（21日）再增49名新冠肺炎患者死亡，當地的火葬場已經不勝負荷，目前火化的輪候時間長達2周。當局也動用5輛凍櫃車暫時存放屍體，每輛車可存放約50具屍體。

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當地法院更向全縣頒佈緊急命令，要求民眾由周三至8月5日留在家中，更設有宵禁、限制民眾旅行及強制有需要出門的民眾戴口罩。

但屬共和黨的德州州長阿博特（Greg Abbott）經發言人表示，該縣官員無權強制作出上述要求，只能建議民眾盡可能留在家中，該命令也無法強制當地企業關閉停業。

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責任編輯：何穎兒

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