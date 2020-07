【美國疫情】德州重災區醫院變戰場 用5輛凍櫃車存屍

▲ 美國德州伊達爾戈縣一周內的新冠肺炎病例急增6成,當地法官形容縣內醫院已淪為戰場。

美國的新冠肺炎疫情惡化,突破400萬人確診,德州及佛羅里達州的確診人數持續飆升。德州伊達爾戈縣(Hidalgo)更是該州疫情重災區,一周內的病例急增6成,當地法官形容縣內醫院已淪為戰場,頒佈居家令及強制民眾戴口罩。

伊達爾戈縣位於德州南部,路透社指該縣在過去一周的病例急增60%,周三(22日)的單日住院及死亡患者人數同創新高。

路透社引述該縣法官科爾特斯(Richard Cortez)指:

我們必須牽制病毒,降低確診數量並控制疫情,因為醫院目前已變成戰場,現在正在奮鬥。

(We've got to lasso this virus, this stallion, bring the numbers back down and get control of this thing. Because our hospitals – they're war zones, they are really struggling right now.)

據悉,該縣周二(21日)再增49名新冠肺炎患者死亡,當地的火葬場已經不勝負荷,目前火化的輪候時間長達2周。當局也動用5輛凍櫃車暫時存放屍體,每輛車可存放約50具屍體。

當地法院更向全縣頒佈緊急命令,要求民眾由周三至8月5日留在家中,更設有宵禁、限制民眾旅行及強制有需要出門的民眾戴口罩。

但屬共和黨的德州州長阿博特(Greg Abbott)經發言人表示,該縣官員無權強制作出上述要求,只能建議民眾盡可能留在家中,該命令也無法強制當地企業關閉停業。

