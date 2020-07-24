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【TikTok】TikTok推逾15億基金留人才 直接向創作者支付報酬

即市財經 13:07 2020/07/24

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TikTok正計劃推出2億美元的創作者基金來留住人才，以及吸納新用戶。

Tiktok近期四面受敵，雖然面臨被美國封殺的危機，但仍無礙其推出新計劃。外媒報道，隨着短視頻平台抖音國際版TikTok的人氣持續增長，TikTok正計劃推出2億美元（約15.6億港元）的創作者基金來留住人才，以及吸納新用戶。TikTok表示，該基金的目的為支持希望在TikTok尋找謀生機會、具野心的創作者。

TikTok稱，在新計劃中，TikTok將直接向製作視頻的人支付報酬，創作者將在未來一年中定期收到付款。此前，用戶只能通過直播或品牌合作方式來賺錢。

TikTok表示，申請資助的創作者必須年滿18歲或以上，居住於美國，並需持續發布原創視頻且符合TikTok指導方針的內容。用戶下月起可加入計劃，惟TikTok暫時未有披露可參與創作者數目以及獲得的資金金額。

TikTok發言人沒有具體說明如何分配這筆錢，但表示2億美元只是該基金的起始金額，目的是保持平台競爭力及留住頂尖人才。

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