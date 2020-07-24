【油氣管道重組】大和料昆侖售陝京管道後派特別息 大摩看好未來兩周股價表現

▲ 大和指，昆侖出售陝京管道時，有可能會將液化天然氣碼頭一併出售。

中石油 （00857） 旗下昆侖能源 （00135） 尚未就出售陝京管道與國家油氣管網公司進行談判。券商大和資本認為，昆侖有可能將陝京管道分拆並出售予中石油，以換取現金，增加昆侖派發特別股息的機會。摩根士丹利亦預期，昆侖股價在未來15日有80%機會率會上升。

中石油已經表明會根據今年業績，或將出售資產所得現金回饋股東。大和稱，若中石油派特別息，對昆侖屬正面作用，預期昆侖也有可能跟隨。「昆侖的財政穩健，預期出售陝京管道後可錄得淨現金270億元，而且昆侖派息也有助中石油獲現金回籠。」

大和：資產市帳率料高於1.43倍

大和指，昆侖出售陝京管道時，有可能會將液化天然氣（LNG）碼頭一併出售，市帳率料高於1.43倍。「陝京管道去年的資產回報率約7.7%（除利息及稅項前），高於榆濟管道的5.8%，因此資產的估值有機會高於1.43倍。」

大和將昆侖目標價調高11.8%至7.6元，維持「買入」。

大摩：年底料達成出售協議

大摩指，中石油、中石化 （00386） 及中石化冠德 （00934） 、已先後向國家管網公司出售油氣管道資產，其中中石化冠德更是全現金收購，估計昆侖的陝京管道市帳率約1.6倍，現金比率至少逾50%，甚至有可能是100%，因中石油在管網公司的持股比例已定，意味不會再發新股收購陝京管道。

大摩認為，撇除陝京管道的昆侖今年預測估值約6至11倍，相當吸引，預期昆侖與管網公司會於12月達成出售協議，予昆侖目標價8元，評級「增持」。

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