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手機版動物森友會將於香港上架　無需再跨區遊玩

科技 13:07 2020/07/24

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任天堂宣布香港、台灣和澳門地區將於7月29日正式支援《動物森友會 口袋露營廣場》繁體中文版，並開設官方網站 。

任天堂早於2017年推出《動物森友會 口袋露營廣場》（Animal Crossing Pocket Camp），不過當時只有日本及美國地區可以玩到。隨著Switch版推出後，再次帶起動森熱潮，而手機版遊戲也重新受到玩家追捧。日前任天堂更宣布香港、台灣和澳門地區將於7月29日正式支援《動物森友會 口袋露營廣場》繁體中文版，並開設官方網站 。

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雖然手機版的《動物森友會 口袋露營廣場》與Switch版的無人島生活不同，玩家在手機版遊戲扮演露營廣場管理人的角色，島民和動物NPC都可提供任務給玩家，又可以捉魚和昆蟲、採摘水果、收集不同的島民和動物。同時，玩家可體驗隨季節轉換不同的背景、露營場和特殊活動，如櫻花祭典、釣魚大賽等；遊戲中包含不同的服裝，以及超過4000種以上的物品、傢俱可供收藏。

玩家在手機版遊戲扮演露營廣場管理人的角色，島民和動物NPC都可提供任務給玩家。（官方網站截圖）

玩家可以捉魚和昆蟲、採摘水果、收集不同的島民和動物。（官方網站截圖）

官方Facebook圖片

此外，任天堂也透過影片透露，將於7月29日起不定期舉辦夏日活動，並會在手機程式內的「通知」發布。而手機版和Switch版更可連接，接通手機版後，玩家可獲一組「下載序號」，可在Switch的Nintendo eShop上兌換。當中共有 10款不同的傢俱和服飾，玩家可在「狸端機」中購買，當中的「OK遊戲機」和「OK車業招牌」都極具特色，值得玩家收藏。

玩家可體驗隨季節轉換不同的背景、露營場和特殊活動，如櫻花祭典、釣魚大賽等。（官方網站截圖）

玩家可體驗隨季節轉換不同的背景、露營場和特殊活動，如櫻花祭典、釣魚大賽等。（官方網站截圖）

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《動物森友會 口袋露營廣場》手機遊戲將於7 月29日起正式支援繁體中文版，並於香港、台灣和澳門三個地區的App Store及Google Play同步上架。如果之前未有玩過的朋友，不妨趁機試玩，感受一下動森的樂趣！

責任編輯：施雯雯

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