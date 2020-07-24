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【零售寒冬】Nike擬全球裁員高層人事調整　料一次性支出多達2.5億美元

即市財經 12:44 2020/07/24

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Nike加速轉型擬裁員調整高層人事，是次將產生一次性費用最多2.5億美元。

據外電報道，全球最大體育用品零售商耐克（Nike）發聲明，受新冠肺炎疫情影響，將裁減部分員工，同時任命新主管，加快推進直營零售業務發展，預計因此產生一次性支出約2億至2.5億美元。

Nike未有披露裁員人數，但預計「公司各部門均有職位遭裁撤」。目前集團全球擁有員工7.67萬人。

Nike首席执行长John Donahoe強調，調整是為了加速集團數碼化轉型，未來將增加端對端技術領域的投資。

集團對管理層進行調整，在Nike公布的新人事案中，将任命「乔丹牌」（Jordan Brand）总裁Craig Williams以及Converse总裁Scott Uzzell加入主管领导团队。

截至5月底止的3個月內，Nike淨虧損7.9億美元，去年同期淨利潤9.89億美元；銷售額按年跌38%至63億美元，為近10年來最大跌幅，毛利率縮水至37%；電商業務增長75%，佔整體收入的30%。

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