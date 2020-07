▲ 英國王室作家:梅根聰明野心大 哈里甘願做妻奴

英國哈利王子與妻子梅根縱脫離王室,但仍然成為熱話。英國作家坎貝爾(Colin Campbell)近月推出新書《Meghan and Harry: The Real Story》,並指梅根遠比哈利聰明,野心不容小覷,哈利凡事都照梅根意思去做。坎貝爾更推測,梅根野心大到他日想參選美國總統。

熟悉王室事務的坎貝爾曾推出哈利母親、已故王妃戴安娜的傳記《Diana in Private: The Princess Nobody Knows》,靠此登上1992年的暢銷書籍排行榜。

哈里梅根告狗仔隊 無人機闖私宅偷拍兒子阿奇

哈里梅根脫離王室非一時衝動?據報婚前已作討論

坎貝爾接受英國小報訪問時指出,哈里(Prince Harry)及梅根(Meghan)關係「非常牢固」,但哈里處處被梅根束縛;梅根利用哈里對他的迷戀,牢牢控制他。

梅根在英國的形象一直都不太好,由坎貝爾對她的想法,不難發現很多英國人仍覺得梅根充滿機心,難脫負面偏見。坎貝爾覺得,梅根很想超越戴安娜,在洛杉磯努力成名,但最終可能事興願違。

【英國疫情】英女王祝壽禮炮料取消 登基以來首次

英女王溫莎堡避疫 獲7歲男童親手製拼字遊戲解悶

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者:韓羚