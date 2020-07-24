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【美股期貨】中美緊張關係升級　道指期貨跌逾百點（不斷更新）

即市財經 12:29 2020/07/24

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【美股期貨】中美緊張關係升級　美股期貨下跌

中美緊張關係再度升級，美國總統特朗普稱中美貿易協議對他已意義大減，解放軍宣布封海演習，中方決定關閉成都美領事館，美股期貨下跌，道指期跌逾100點。

【12︰11】道指期貨跌123點，報26420點；標指期貨跌13點，報3217點；納指期貨跌68點，報10480點。

【11︰58】中國外交部宣布，中國外交部今日（7月24日）上午通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

【11︰45】美軍周四（23日）一日內派出5架軍機飛赴有關海域上空，同日解放軍發布封海公告稱，將於7月25日至8月2日在南海的門戶、雷州半島以西海域，進行大規模實彈演習。

【11︰20】外電引述消息指，Tesla（美：TSLA）聯合創始人及行政總裁馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司Space X（Space Exploration Technologies Corp.）正在與投資者展開討論，擬以每股270美元的價格，籌集約10億美元，使Space X估值達到440億美元（約3432億港元）。

【Tesla】馬斯克另一投資SpaceX擬集資78億　估值達3432億港元

【美股焦點】Tesla股價急挫5%　美證券交易會主席Clayton︰對散戶入場短炒感到憂慮

【10︰20】著名英資家電品牌Dyson表示，受新冠肺炎影響，消費市道需求轉弱，集團將全球裁員900人，其中三分二人集中為英國的員工。

【零售寒冬】Dyson全球裁員900人 英國成重災區

【10︰15】美國總統特朗普表示，中美貿易協議對他「意義已經大減」。

【09︰45】「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡本周一至周三斥資逾8億美元增持美國銀行股份。

股神巴菲特斥逾63億元增持美銀

【09︰00】英特爾（美︰INTC）第二季業績勝過市場預期，但預期第三季利潤較估計差，加上其新一代7nm晶片的面世時間較預計延遲1年。消息拖累英特爾股價在市後時段跌最多9%。

【美股焦點】英特爾押後出新晶片　盤後急挫9%

【08︰50】美國國務卿蓬佩奧於題為「共產黨中國與自由世界的未來」的演講中表示，與中國盲目交往的舊模式已經失敗，不能繼續。

【07︰30】美國失業數據較預期差，加上美國多個州正調查蘋果公司潛在違返消費者保護法的行為，美股下挫，道指收報26652點，跌353點或1.3%；標指收報3235點，跌40點或1.2%；納指收報10461點，跌244點或2.3%。

道指跌353點港股ADR跌296點　紐約期金升1.3%

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責任編輯：梁浩碩

美股 期貨 特朗普 巴菲特 蓬佩奧 馬斯克 中國外交部 解放軍 中美貿易協議 納斯達克綜合指數

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