【美股期貨】中美緊張關係升級　歐股跌逾1%道指期貨跌逾200點（不斷更新）

▲ 【美股期貨】中美緊張關係升級 美股期貨下跌

中美緊張關係再度升級，美國總統特朗普稱中美貿易協議對他已意義大減，解放軍宣布封海演習，中方決定關閉成都美領事館，美股期貨下跌，道指期跌逾100點。

【15︰11】道指期貨跌幅擴大至逾200點，跌215點，報26328點；標指期貨跌24點，報3203點，納指期貨跌140點，報10408點。

【15︰02】歐洲股市向下，德股、法股及英股分別跌1.1%至1.4%。

【14︰52】道指期貨跌155點，納指期貨跌107點，標指期貨跌17點。

【14︰52】迪士尼（美：DIS）電影檔期因疫情多次更改，其中原訂8月底上映的真人版《花木蘭》宣布無限期押後。

迪士尼電影檔期大亂 《花木蘭》無限期押後、第4度延期上映

【12︰11】道指期貨跌123點，報26420點；標指期貨跌13點，報3217點；納指期貨跌68點，報10480點。

【11︰58】中國外交部宣布，中國外交部今日（7月24日）上午通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

【11︰45】美軍周四（23日）一日內派出5架軍機飛赴有關海域上空，同日解放軍發布封海公告稱，將於7月25日至8月2日在南海的門戶、雷州半島以西海域，進行大規模實彈演習。

【11︰20】外電引述消息指，Tesla（美：TSLA）聯合創始人及行政總裁馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司Space X（Space Exploration Technologies Corp.）正在與投資者展開討論，擬以每股270美元的價格，籌集約10億美元，使Space X估值達到440億美元（約3432億港元）。

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【10︰20】著名英資家電品牌Dyson表示，受新冠肺炎影響，消費市道需求轉弱，集團將全球裁員900人，其中三分二人集中為英國的員工。

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【10︰15】美國總統特朗普表示，中美貿易協議對他「意義已經大減」。

【09︰45】「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡本周一至周三斥資逾8億美元增持美國銀行股份。

股神巴菲特斥逾63億元增持美銀

【09︰00】英特爾（美︰INTC）第二季業績勝過市場預期，但預期第三季利潤較估計差，加上其新一代7nm晶片的面世時間較預計延遲1年。消息拖累英特爾股價在市後時段跌最多9%。

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【08︰50】美國國務卿蓬佩奧於題為「共產黨中國與自由世界的未來」的演講中表示，與中國盲目交往的舊模式已經失敗，不能繼續。

【07︰30】美國失業數據較預期差，加上美國多個州正調查蘋果公司潛在違返消費者保護法的行為，美股下挫，道指收報26652點，跌353點或1.3%；標指收報3235點，跌40點或1.2%；納指收報10461點，跌244點或2.3%。

道指跌353點港股ADR跌296點 紐約期金升1.3%

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責任編輯：梁浩碩