【美股市況】三指數跌幅擴大 道指挫180點 AMD逆市漲15%（不斷更新）

▲ 【美股期貨】中美緊張關係升級 美股期貨下跌

中美緊張關係再度升級，美國總統特朗普稱中美貿易協議對他已意義大減，解放軍宣布封海演習，中方決定關閉成都美領事館，美股期貨下跌。市場關注今晚公布的Markit PMI數據。金價持續強勢，升穿1900美元水平。

【01︰31】道指跌幅擴至180點，標指跌0.84%；納指跌1.27%。

【01︰02】比特幣最新布9588.28美元，跌0.06%；美國聯邦法院表示，根據華盛頓特區法律，將比特幣定義為「錢」(money)。

【虛擬貨幣】美國法院將比特幣為定義為「金錢」

【00︰38】道指跌139點，報26512點；標指跌0.63%；納指跌1%。

【00︰19】現貨鈀金日內漲5%，現報每安士2234.61美元。

【23︰57】道指跌124點，報26527點；標指跌0.48%；納指跌0.7%。

【美股焦點】晶片股大洗牌 AMD漲15% 英特爾急插15%

【22︰41】美匯指數跌至94.358，為2018年7月以來低位。

【22︰11】三大指數跌幅收窄，道指跌98點，報26554點；標指跌0.51%；納指跌1.28%。

【美國經濟】7月Markit製造業PMI初值51.3

【21︰30】道指低開118點，報26533點。標指跌0.7%，納指跌1.5%。

【21：06】現貨金升穿1900美元，現報每盎司1904美元，升0.9%，紐約期金報每盎司1903美元，升0.7%。

【20︰48】多隻中概股盤前普遍下跌，嗶哩嗶哩（美：BILI），阿里巴巴（美：BABA）跌2.8%，百度（美：BIDU）跌3.1%，拼多多（美：PDD）跌3.5%， 京東（美：JD）跌1.5%。

【20︰42】道指期貨跌74點，納指期貨跌104點，標指期貨跌10點。

【20︰21】道指期貨反下跌，最新跌84點，報26459點；納指期貨跌0.8%。

【20：06】市場消息指，美國眾議院委員會可能會在秋季公布針對大型科技公司的反壟斷報告。

【20：00】道指期貨跌92點，納指期貨跌102點，標指期貨跌12點。

【19：28】歐洲股市向下，德國DAX指數跌1.5%，法國CAC 40指數跌1.2%，倫敦富時100指數跌1.1%。

【19：28】馬來西亞主權基金一馬發展（1MDB）貪污案有新進展。傳高盛集團府及馬來西亞政府達成協議，後者將撤銷對高盛所有刑事指控，高盛將向馬來西亞支付的25億美元現金和解金，及歸還14億美元1MDB資產。

高盛傳與馬來西亞政府就「一馬發展」貪污案達成和解 涉39億美元

【19：02】道指期貨現跌53點，納指期貨跌67點，標指期貨跌5點。

【18︰42】環球避險情緒升溫，「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）續看好黃金，直言「我現在會買入黃金，並且在未來繼續買入」。現貨金直逼1900美元，現報每盎司1890美元，升0.2%。

【新興市場之父】麥樸思籲投資黃金︰現在買 未來繼續買

【聯滙制度】大額看淡港元期權易手 模仿Kyle Bass定純粹對沖？

【18︰31】俄羅斯央行將基準利率下調25個點子至4.25%，符合市場預期。

【18︰24】駿利亨德森投資亞洲（日本除外）股票團隊的投資組合經理Sat Duhra表示，對中美緊張關係升溫不感意外，因此前已有經驗，短期內疫情的影響遠較政治事件。

【18︰17】市場消息指，歐盟提議放寬金融工具市場指令 II （MiFID II ），以刺激資本市場，協助經濟復甦。

【18︰00】道期跌幅縮至57點，報26486點；標指期貨跌0.26%；納指期貨跌0.86%。

【17︰33】美股期貨跌幅收窄，道指期貨跌88點，報26455點；標指期貨跌10點，報3216點；納指期貨跌98點，報10449點。

【17︰06】道指期貨跌111點，報26432點；標指期貨跌13點，報3214點；納指期貨跌117點，報10430點。

【16︰40】Tesla（美：TSLA）周四（24日）股價跌5%後，盤前續跌近5%，現報1439美元。外媒報道，Tesla聯合創始人及行政總裁馬斯克（Elon Musk）初步證實，繼電動小型貨車Cybertruck後，Tesla計劃推出兩款新的電動車，其中包括一款小型電動車。

【美股焦點】Tesla美股盤前跌5% 馬斯克：未來擬推兩款新電動車

【16︰21】美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）日前接受CNBC訪問時警告，美國疫情再趨嚴峻，恐導致美國經濟會出現雙底衰退

【美元淡友】大摩亞洲前主席羅奇：美國經濟恐現雙底衰退 重申美元將貶值35%

【16︰11】道指期貨跌174點，報26369點；標指期貨跌19點，報3208點；納指期貨跌129點，報10419點。

【15︰42】德國7月份製造業PMI初值報50，預期48，前值45.2。

【15︰11】道指期貨跌幅擴大至逾200點，跌215點，報26328點；標指期貨跌24點，報3203點，納指期貨跌140點，報10408點。

【15︰02】歐洲股市向下，德股、法股及英股分別跌1.1%至1.4%。

【14︰52】道指期貨跌155點，納指期貨跌107點，標指期貨跌17點。

【14︰52】迪士尼（美：DIS）電影檔期因疫情多次更改，其中原訂8月底上映的真人版《花木蘭》宣布無限期押後。

迪士尼電影檔期大亂 《花木蘭》無限期押後、第4度延期上映

【12︰11】道指期貨跌123點，報26420點；標指期貨跌13點，報3217點；納指期貨跌68點，報10480點。

【11︰58】中國外交部宣布，中國外交部今日（7月24日）上午通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

【11︰45】美軍周四（23日）一日內派出5架軍機飛赴有關海域上空，同日解放軍發布封海公告稱，將於7月25日至8月2日在南海的門戶、雷州半島以西海域，進行大規模實彈演習。

【11︰20】外電引述消息指，Tesla（美：TSLA）聯合創始人及行政總裁馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司Space X（Space Exploration Technologies Corp.）正在與投資者展開討論，擬以每股270美元的價格，籌集約10億美元，使Space X估值達到440億美元（約3432億港元）。

【Tesla】馬斯克另一投資SpaceX擬集資78億 估值達3432億港元

【美股焦點】Tesla股價急挫5% 美證券交易會主席Clayton︰對散戶入場短炒感到憂慮

【10︰20】著名英資家電品牌Dyson表示，受新冠肺炎影響，消費市道需求轉弱，集團將全球裁員900人，其中三分二人集中為英國的員工。

【零售寒冬】Dyson全球裁員900人 英國成重災區

【10︰15】美國總統特朗普表示，中美貿易協議對他「意義已經大減」。

【09︰45】「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡本周一至周三斥資逾8億美元增持美國銀行股份。

股神巴菲特斥逾63億元增持美銀

【09︰00】英特爾（美︰INTC）第二季業績勝過市場預期，但預期第三季利潤較估計差，加上其新一代7nm晶片的面世時間較預計延遲1年。消息拖累英特爾股價在市後時段跌最多9%。

【美股焦點】英特爾押後出新晶片 盤後急挫9%

【08︰50】美國國務卿蓬佩奧於題為「共產黨中國與自由世界的未來」的演講中表示，與中國盲目交往的舊模式已經失敗，不能繼續。

【07︰30】美國失業數據較預期差，加上美國多個州正調查蘋果公司潛在違返消費者保護法的行為，美股下挫，道指收報26652點，跌353點或1.3%；標指收報3235點，跌40點或1.2%；納指收報10461點，跌244點或2.3%。

道指跌353點港股ADR跌296點 紐約期金升1.3%

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責任編輯：梁浩碩