【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享）

美國科技股Tesla炒風高燒不退，日前公布次季業績連續4個季度錄得盈利，已達標普500指數基本要求，引發市場熱炒染藍概念。惟投資界對Tesla的盈利模式，以至高估值能否持續亦有不少爭議，甚至監管機構亦不點名對Tesla等散戶熱炒股炒風表示憂慮，也許意味Tesla染藍之路，或未如炒家預期般平坦。

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