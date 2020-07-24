【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享） 即市財經 13:28 2020/07/24 分享： 美國科技股Tesla炒風高燒不退，日前公布次季業績連續4個季度錄得盈利，已達標普500指數基本要求，引發市場熱炒染藍概念。惟投資界對Tesla的盈利模式，以至高估值能否持續亦有不少爭議，甚至監管機構亦不點名對Tesla等散戶熱炒股炒風表示憂慮，也許意味Tesla染藍之路，或未如炒家預期般平坦。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享） 2020/07/23 【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享） 【港交所新高】港交所閃登全球一哥寶座 「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 2020/07/22 【港交所新高】港交所閃登全球一哥寶座 「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享） 2020/07/21 【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享） 【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享） 2020/07/20 【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享） 【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享） 2020/07/16 【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享） 目標價 基金 美股 ETF 市盈率 雅高控股（03313） 國際指數 標準普爾500指數 Tesla 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入