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【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　港九新界哪區最多？

即市財經 12:20 2020/07/24

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港府啟動隔離設施應對新一波疫情，有25間酒店用在隔離用途。

香港新冠肺炎疫情爆發第三波，港府政府7月19日宣布啟動社區隔離設施，由7月25日（本周六）起，所有經機場入境人士需接受病毒測試，檢測結果呈陰性才可回家進行14日強制檢疫，等候檢測結果期間，這些人士須暫住政府租用的酒店。

另外，由高風險地區抵港人士，即使檢測對病毒呈陰性也不能回家隔離，須先行入住預訂的酒店房間。港府有關酒店名單政府會向酒店業聯會提供，入住酒店費用由抵港人士支付。

據香港酒店工會周四在其facebook公布名單，25間被徵用的隔離酒店，香港所佔比例最高，也分布在不同地區，九龍區的隔離酒店相對集中在油尖旺，而新界區就有3間荃灣、青衣的酒店列入。

根據名單，遠東發展 （00035） 旗下有6間酒店被徵用為隔離酒店，包括蘭桂坊酒店@九如坊，及以「帝盛」、「絲麗」品牌經營的酒店，即是包括香港觀塘帝盛酒店、香港荃灣帝盛酒店、香港遠東絲麗酒店、香港海景絲麗酒店，以及荃灣絲麗酒店。而華逸酒店則屬長和系旗下的酒店。

香港區（12間）

華麗銅鑼灣酒店 銅鑼灣堅拿道西祥和里
香港麗駿酒店 灣仔駱克道126-128號
頤庭酒店 德輔道西156-160號
頤庭酒店銅鑼灣 北角水星街15號
宜必思香港中上環酒店 德輔道西28號
黃竹坑道55號 黃竹坑道55號
蘭桂坊酒店@九如坊 中環九如坊3號
奧華.時尚精品酒店（香港仔） 香港仔石排灣道100號
銅鑼灣利景酒店 香港灣仔道209-219號
柏寧酒店 銅鑼灣告士打道310號
奧公館上環 中環皇后大道中286號
帆船精品酒店 香港摩理臣山道84-86號

 

九龍區（10間）

逸酒店 紅磡蕪湖街83號
華麗酒店 尖沙咀彌敦道20號
仕德福山景酒店 尖沙咀天文台道13－17號
仕德福酒店 旺角豉油街118號
香港觀塘帝盛酒店 觀塘鴻圖道84號
晉逸精品酒店（尖沙咀） 尖沙咀寶勒巷21號
香港遠東絲麗酒店 九龍青山公路 （荃灣段） 135-143號
香港海景絲麗酒店 油麻地上海街268號
帝樂文娜公館 尖沙咀金巴利道39號
偉晴軒 佐敦道偉晴街39號

新界區（3間）

香港荃灣帝盛酒店 葵涌健全街28號
華逸酒店 青衣路1號
荃灣絲麗酒店 葵涌和宜合道119號

 

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