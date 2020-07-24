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在家工作可提高生產力　聯想：數據安全成隱憂

科技 11:59 2020/07/24

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在家工作需依靠科技產品與同事或客戶聯繫，近4成受訪者表示，要自資部分或全額的技術升級成本應付工作。（法新社資料圖片）

在家工作（Work From Home，WFH）已成為全球不少打工仔的新常態，令人關注在家工作所帶來的優勢和隱憂。聯想（Lenovo）早前發表《科技與持續演變的工作環境》報告指，72%受訪者在過去3個月於日常工作中曾經歷轉變，他們認為在家工作期間與工作團隊的聯繫空前緊密，生產力亦更高。不過數據顯示，這種新工作模式對全球勞動人口的財政、健康及情緒均帶來負面影響。

添裝備應付工作　平均花費逾二千元

報告探討10個市場員工的觀點，包括美國、英國、德國、中國、印度及日本等，一共有超過2萬名受訪者參與調查，以了解他們在新冠狀病毒如何影響他們的工作模式，與及科技的聯繫和工作及生活間的平衡。

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報告指，全球受訪者正在適應遠離辦公室的工作模式，但其技術設備的聯繫和支援卻前所未有地緊密。報告形容，科技所在之處，已成為其「辦公室」所在之地。85%受訪者表示，在家工作比在辦公室工作更需依賴辦公電腦，在中國及印度更有多達96%受訪者認同這一點。而63%受訪者認為，在家工作比在辦公室工作的生產力較高。逾半受訪者認為，未來仍會更多在家工作。

可是七成受訪者表示，自己曾因在家工作而要曾購買新科技產品，近4成更要自資部分或全額的技術升級成本。在亞洲，中國、印度及日本受訪者表示，曾分別作出平均266美元（約港幣2,062元）、185美元（約港幣1,434元）及132美元（約港幣1,023元）個人投資升級或改善技術，以應付疫症期間在家工作的需要，金額稍低於全球平均273美元（約港幣2,116元）。

宜加強安全配置　保障員工及數據

在家工作雖有效提高生產力，但亦令受訪者憂慮會否因此令數據外洩或入侵系統。因此，企業除了要為員工提供足夠的技術支援和硬件設備外，亦要加強系統的安全配置。報告另提醒全球僱主，不同員工對疫情後的工作模式有不同期望，因此僱主在疫情過後應向員工提供更具靈活性的工作模式，而非「一刀切」統一安排。

責任編輯：楊匡然

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