【油氣管道重組】券商料油氣管道重組為股價催化劑　上調中石油目標價及評級

▲ 券商認為，油氣管道重組，估值高於預期，利好中石油及中石化。

中石油 （00857） 和中石化 （00386） 先後出售主要油氣管道業務予國家管網公司，換取相應的股權及現金對價。券商認為，交易估值及現金對價高於預期，給市場帶來驚喜，預期可能成為股價催化劑。

大摩唱好中石油，目標價升至3.5元，評級上調至「增持」；另外，瑞信將中石油目標價從3.6元升至3.8元，維持「跑贏大市」評級，中石化目標價看3.7元，給予「中性」評級。

大摩認為，中石油的油氣管道業務市帳率1.2倍的估值，超過賬面價值，並高於今年預測市帳率0.4倍。另外，交易為集團帶來1192億元現金收入，可改善其資產負債表，現金流入將增長108%，負債比重將從37%降至27%。上述因素，不僅增加投資者信心，且將成為刺激股價的有利因素。

瑞信認為，中石油和中石化以市帳率1.2倍及1.4倍的估值進行交易，高於市場預期。當中，中石油可從國家管網獲得現金1192億元（人民幣，下同），相當於市值的14%；以及30%的股息，意味今財年總收益率約為7%，因此上調其目標價。

瑞信認為，「兩桶油」的交易估值利好昆侖能源 （00135） ，相信昆侖能源估值也會提升，且全現金交易可能性增大。

中石油及中石化今早高開，惟走勢疲弱，中石油現升幅回順至2.14%，最新報2.86元；中石化回吐，先跌0.58%，報3.43元。

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