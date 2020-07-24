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Google Messages新增表情符號、動態貼圖回覆

科技 11:36 2020/07/24

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Google日前宣布更新訊息功能，加入表情符號、動態貼圖回覆，用戶更可自行編輯圖像，分享個性化相片。

隨著即時通訊軟件的使用範圍愈來愈普及，Google Messages也不斷增加新功能和改進，迎合市場需求。日前Google就宣布更新訊息功能，加入表情符號、動態貼圖回覆，用戶更可自行編輯圖像，分享個性化相片。

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Google Messages的功能強大，除支援傳統的SMS和MMS短信功能外，同時提供即時通訊（RCS），類似Apple手機內置的iMessage功能。根據Google Blog顯示，用戶在接收圖片、影片或文字訊息時，可以長按訊息選擇表情符號，向朋友作出即時回應。而目前就有7種動畫表情符號可供選擇，包括：喜歡（Like）、愛（Love）、歡笑（Laughter）、驚喜（Surprise）、悲傷（Sadness）、憤怒（Anger）和不喜歡（Dislike）。

用戶在接收圖片、影片或文字訊息時，可以長按訊息選擇表情符號，向朋友作出即時回應。（Google Blog 截圖）

而Google Messages的智能回覆功能，也同時加入動態貼圖。當用戶收到新訊息，系統不但會自動建議文字回覆內容，現時還可向用戶推薦動態貼圖，而無需自行搜索。不過該功能目前僅以英文提供。另一個相對較新的功能，就是內置的圖像編輯器，可讓用戶在個人手機拍攝的任何相片上進行塗鴉。用戶只需先使用內置的相機拍攝，就可以即時在圖像上透過筆刷添加文字或繪圖，然後再與親朋好友共享。

當用戶收到新訊息，系統不但會自動建議文字回覆內容，現時還可向用戶推薦動態貼圖。（Google Blog 截圖）

用戶只需先使用內置的相機拍攝，就可以即時在圖像上透過筆刷添加文字或繪圖。（Google Blog 截圖）

現時，用戶可以透過Google Messages傳送文字、表情符號、圖片、地理位置、影片或聲音等。此外，為了方便用戶與親友聯繫，只要點撃程式右上角的按鈕，就可以即時接駁Duo進行視像通話。據悉Google早在3月初就開始進行有關測試，冀能擴大Android手機的用戶群。

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責任編輯：施雯雯

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