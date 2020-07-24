  • 32°C
香港時間 : 2020724日 (五) 12:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

胡錫進：中國今將要求關一家美國總領事館　民調指北京最應關閉駐港領事館

環球政經 11:55 2020/07/24

分享：

中美角力升級，硝煙四起，早前美國突要求中方在72小時內關閉駐休斯敦總領事館，中方強烈反彈、並暗示可能報復。多次向美國放狠話的《環球時報》總編胡錫進昨晚（23日）在推特表示，就他所知，中國將於今日（24日）就美國的行動作出反制措施，其中一家美國駐華總領事館將會被要求關閉，他強調中國是被迫採取報復，否則將導致「嚴重後果」。

《環球時報》周三（22日）在推特上發起民意調查，「哪個美國駐中國總領館最有可能被關？」，共有11,879名網民投票，截至發稿時間，「美國駐港澳總領館」票數佔66%；上榜的還有「美國駐廣州總領館」以及「美國駐成都總領館」，「其他」則獲14%的票數。

中國社會科學院美國事務專家劉衛東對投票結果表示同意，認為中國一些人對美國在與香港有關的事務上的干涉感到生氣，他說：「投票的邏輯很簡單：（受訪者認為）美國希望干預香港事務，因此中國應通過在香港關閉其領事館來防止這種情況。」

早前，路透社曾引述消息報道，中國正考慮下令關閉美國駐武漢總領事館，以作對等制裁。

 

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黎以芳

民意調查 香港 中國 成都 北京 美國 路透社 環球時報

上一篇文章

【中美角力】中國外交部通知美方　要求關閉美國駐成都總領事館

下一篇文章

【港股追蹤】股東3個月兩度減持套54億　中生製藥見頂嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【新股IPO】螞蟻集團上市　記得留意這幾隻相關概念股
【新股IPO】螞蟻集團上市　記得留意這幾隻相關概念股
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【第三波疫情】批政府不反省 蔡堅: 全中國專家來港都無用
【第三波疫情】批政府不反省 蔡堅: 全中國專家來港都無用