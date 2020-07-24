胡錫進：中國今將要求關一家美國總領事館　民調指北京最應關閉駐港領事館

中美角力升級，硝煙四起，早前美國突要求中方在72小時內關閉駐休斯敦總領事館，中方強烈反彈、並暗示可能報復。多次向美國放狠話的《環球時報》總編胡錫進昨晚（23日）在推特表示，就他所知，中國將於今日（24日）就美國的行動作出反制措施，其中一家美國駐華總領事館將會被要求關閉，他強調中國是被迫採取報復，否則將導致「嚴重後果」。

《環球時報》周三（22日）在推特上發起民意調查，「哪個美國駐中國總領館最有可能被關？」，共有11,879名網民投票，截至發稿時間，「美國駐港澳總領館」票數佔66%；上榜的還有「美國駐廣州總領館」以及「美國駐成都總領館」，「其他」則獲14%的票數。

中國社會科學院美國事務專家劉衛東對投票結果表示同意，認為中國一些人對美國在與香港有關的事務上的干涉感到生氣，他說：「投票的邏輯很簡單：（受訪者認為）美國希望干預香港事務，因此中國應通過在香港關閉其領事館來防止這種情況。」

早前，路透社曾引述消息報道，中國正考慮下令關閉美國駐武漢總領事館，以作對等制裁。

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