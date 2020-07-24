▲ 被斥遭中國收買 世衛譚德塞反駁蓬佩奧指控

新冠肺炎全球大流行，世界衛生組織被多方質疑抗疫不力，美國國務卿蓬佩奧更指世衛總幹事譚德塞早已被中國「收買」。譚德塞周四反駁蓬佩奧言論，指蓬佩奧的說法是「不屬實且不能接受」（untrue and unacceptable）。

蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（21日）出訪英國時，在一個私人會議上指，有可靠情報顯示，中國與譚德塞（Tedros Ghebreyesus）達成一項秘密協議，以令譚德塞可擔任世衛總幹事，又指譚德塞早已被中國「收買」。

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譚德塞周四回應指：

「這些評論是不屬實且不能接受，沒有任何根據。」

（The comments are untrue and unacceptable, and without any foundation for that matter.）

譚德塞又指，這些指控不會影響世衛抗疫工作，呼籲國際社會聚焦抗疫。

世衛發言人早前回應指，不知道為何蓬佩奧會作出這類指控，堅決拒絕任何人為攻擊及毫無根據的指控，並再次促請各國繼續集中精神應對疫症。

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責任編輯：楊心悅