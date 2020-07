▲ 被斥遭中國收買 世衛譚德塞反駁蓬佩奧指控

新冠肺炎全球大流行,世界衛生組織被多方質疑抗疫不力,美國國務卿蓬佩奧更指世衛總幹事譚德塞早已被中國「收買」。譚德塞周四反駁蓬佩奧言論,指蓬佩奧的說法是「不屬實且不能接受」(untrue and unacceptable)。

蓬佩奧(Mike Pompeo)周二(21日)出訪英國時,在一個私人會議上指,有可靠情報顯示,中國與譚德塞(Tedros Ghebreyesus)達成一項秘密協議,以令譚德塞可擔任世衛總幹事,又指譚德塞早已被中國「收買」。

譚德塞周四回應指:

「這些評論是不屬實且不能接受,沒有任何根據。」

(The comments are untrue and unacceptable, and without any foundation for that matter.)

譚德塞又指,這些指控不會影響世衛抗疫工作,呼籲國際社會聚焦抗疫。

世衛發言人早前回應指,不知道為何蓬佩奧會作出這類指控,堅決拒絕任何人為攻擊及毫無根據的指控,並再次促請各國繼續集中精神應對疫症。

