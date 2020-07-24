【港股追蹤】股東3個月兩度減持套54億　中生製藥見頂嗎？

中生製藥（01177）公布，首席執行長、執行董事及股東謝炳擬配售3億股股份，配售價為10.5元，較昨日（23日）收市價折讓3.5%，套現31.5億元。

於交易完成後，謝炳在中生製藥之持股將由9.41%降至7.02%，於公司完成發行紅股後，謝炳持股則增至7.82%。

中生製藥今早開市報10.24元，跌5.8%，截至10時半，報10.44元，跌4%，暫失守配股價，成交額38.9元。

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謝炳是中生製藥主要股東之一，他在今年4月中時，亦曾大手減持2億股中生製藥股份，配股價11.35元，套現22.7億元，當時持股由11%降至9.41%，今次事隔3個月再度出手減持。

中生股價今年一直在6.2元至8.4元（經調整發行紅股後）橫行，未有如其他生化藥股受惠疫情般大升，但6月份終現突破，股價升穿橫行區，本股進一步升至最高11.24元。但在主要股東高位短時間內兩度減持，確實令人憂慮股價前景，是否已見頂。

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而高盛本周曾發表報告，指中生製藥龍頭地位已被市場確認，憧憬其將陸續釋放創新產品的商業價值，相信可作長期投資。公司是防守力強的股份，旗下不少藥品正處於1至3期臨床測試階段，可推動2021及2022年的盈利增長，維持「買入」評級，目標價上調至11.6元。