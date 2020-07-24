【新經濟股】美科技股昨遭拋遭 　港版納指出爐前本港科網股先跌

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【港股市況】恒指早段跌逾300點失二萬五 新經濟股挫騰訊跌逾2%（不斷更新）
美股科技股昨遭拋售，拖累納斯達克指數跌逾2%，「港版納指」（恒生科技指數）下星期一（27日）推出前，港股科技股今日先跌。騰訊 （00700） 現跌逾2%，最新報544元；阿里巴巴 （09988） 現跌1.3%，報243.2元；美團 （03690） 跌1.7%，報195.7元；小米 （01810） 現跌1.3%，報15.74元。
另外，網易 （09999） 跌3.3%，最新報140.9元；京東 （09618） 跌逾2%，最新報236.4元。平安好醫生 （01833） 現跌1.9%、阿里健康 （00241） 跌2.2%。
蘋果傳推出發布iPhone 12，瑞聲 （02018） 跌0.8%，報59.4元；高偉電子 （01415） 不跌反升，現升1.3%。
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