  • 33°C
香港時間 : 2020724日 (五) 13:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新經濟股】中美緊張關係升溫 　本港科網股急挫騰訊跌半成

即市財經 13:42 2020/07/24

分享：

美股科技股昨遭拋售，拖累納斯達克指數跌逾2%，港股科技股今日跟跌。

美股科技股昨遭拋售，拖累納斯達克指數跌逾2%，「港版納指」（恒生科技指數）下星期一（27日）推出前，港股科技股今日先跌。中美緊張關係升溫，新經濟股午後跌幅擴大，騰訊 （00700） 最新跌近半成，報530元；阿里巴巴 （09988） 現跌3.4%，報238.2元；美團 （03690） 跌3.5%，報192元；小米 （01810） 現跌4.3%，報15.24元。

另外，網易 （09999） 跌4.9%，最新報138.5元；京東 （09618） 跌逾3%，最新報234元。平安好醫生 （01833） 現跌3.5%、阿里健康 （00241） 跌5.8%。

蘋果傳推出發布iPhone 12，瑞聲 （02018） 跌3.2%，報57.95元；高偉電子 （01415） 跌1.3%。

相關文章：

【科股股急跌】蘋果傳推遲發布iPhone 12股價挫 370元水平疑現撈底手影

【美股市況】納指挫2.3% 蘋果瀉5%Intel業績後跌9%（不斷更新）

【美股焦點】英特爾押後出新晶片 盤後急挫9%

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

美股 香港股票 騰訊控股（00700） 納斯達克綜合指數 高偉電子（01415） 阿里健康（00241） 平安好醫生（01833） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

股神再增持美銀 仍買舊經濟股跑輸局面難扭轉？

下一篇文章

​​​​​​​【港股市況】中美關係再緊張　恒指午後初段曾跌600點騰訊挫半成（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】納指挫2.3%　蘋果瀉5%Intel業績後跌9%（不斷更新）
【美股市況】納指挫2.3%　蘋果瀉5%Intel業績後跌9%（不斷更新）
【恒指夜期】道指曾跌逾400點　恒指夜期挫285點收市失守25000點大關（不斷更新）
【恒指夜期】道指曾跌逾400點　恒指夜期挫285點收市失守25000點大關（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【疫情大爆發】政府延長公務員在家工作至8月2日　今日新增118宗確診、連創兩日新高
【疫情大爆發】政府延長公務員在家工作至8月2日　今日新增118宗確診、連創兩日新高
【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政　買家為亮碧思黃樹雄
【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政　買家為亮碧思黃樹雄