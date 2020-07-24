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【螞蟻IPO】螞蟻集團上海IPO變相拒外資行牽頭　傳要求認購10億人幣

即市財經 10:21 2020/07/24

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螞蟻集團（前稱螞蟻金服）傳上海IPO部分，要求投行認購承銷10億元人民幣，或增外資投行參與程度。

阿里巴巴 （09988） 旗下、支付寶母企螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）本周宣布擬香港、上海科創板上市，投行正爭奪螞蟻集團上市生意。外電引述消息指，螞蟻上海IPO部分規定牽頭行最少認購承銷2%的發行股份，上限10億元人民幣，但摩根士丹利、瑞銀等外資大行在內地資金有限，或未能參與螞蟻集團上海IPO部分。

螞蟻集團據報計劃集資100億美元，尋求至少2000億美元的IPO估值。據早前市場消息，螞蟻集團已選擇中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利負責螞蟻香港IPO業務，惟上海部分，牽頭參與的投行未明。

彭博指，螞蟻集團在科創板IPO對投行的要求，或令外資行不尋求參與上海IPO部分，由於在科創板上市收費可高達7%，外資行或失億元收入，並稱高盛、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀都在螞蟻集團上海IPO，避免擔任牽頭角色。

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