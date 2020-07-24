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【美團股價】美團滴滴再傳合併　滴滴僅餘兩條路可行？

即市財經 12:40 2020/07/24

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消息指美團、滴滴及雙方投資人就合併一事已接洽。

據騰訊 （00700） 新聞《深網》報道，網約車公司滴滴內部知情人士透露，美團點評 （03690） 、滴滴出行以及雙方投資方就合併一事已有接觸，美團有意收購滴滴，惟滴滴希望獨立發展。美團點評周五早上股價跌2.9%，中午報193.3元，半日成交20.45億元，市值達1.14萬億元。

滴滴出行本周傳出有意啟動新股IPO集資計劃，在香港上市，但滴滴指此非首要優先事項。

騰訊新聞報道指，滴滴早前與部分投資人簽訂投資協議，包括可轉換可贖回優先股條款，如果滴滴收到投資，若干年內未完成上市或被併購，可能觸發贖回條款，投資人有權要求滴滴贖回持有的優先股；除本金之外，滴滴還需支付約8%的利息。

報道指出，2020年是首批優先股到期年份。

報道分析，滴滴未來只有2種可能發展方向，不是新股上市，就是與美團合併。

即使滴滴稱目前沒有IPO相關計劃，但報道引滴滴內部高層透露，美團與滴滴，及雙方投資者就合併一事已接洽，由於主要股東在背後起重要推動作用，美團有收購的意願，但滴滴想保持獨立發展。

事實上，近兩年市場已多次傳出美團有意收購滴滴，但滴滴亦曾多次明言否認。

另外，知情人士稱，滴滴去年第四季核心業務網約車已實現盈利，因此有更多資金投入新業務。今年3月上綫跑腿業務，4月進軍貨運市場，5月業務拓展至旅遊、票務售賣、汽車租賃等，6月推出賣菜業務。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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