​​​​​​​【港股市況】恒指低開222點守二萬五　高銀金融復牌飈3成（不斷更新）

▲ ​​​​​​​【港股市況】恒指黑期跌約250點 道指期貨升15點（不斷更新）

美國失業數據較預期差，加上美國多個州正調查蘋果公司潛在違返消費者保護法的行為，美股下挫，道指跌353點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開296點，恒指料開報24966點，再次跌穿25000點水平。

【09︰20】恒指低開222點，開報25041點，險守25000點關口。高銀金融 （00530） 復牌高開31%，開報1.3元。新經濟股向下，騰訊 （00700） 跌2.7%，開報542元；美團點評 （03690） 跌3%，開報192.9元。

【09︰14】即月期指開報25003點，跌228點或0.9%。

【09︰09】人行今日暫停逆回購操作，淨回籠2000億元人民幣。

【09︰00】恒指黑期跌約250點，報24967點；道指期貨升15點，報26558點。

【08︰55】中生製藥 （01177） 主要股東、首席執行長謝炳擬配售3億股，每股配售價10.5元，較上日收市價折讓3.5%，套現31.5億元。

【配股潮】中生製藥謝炳再配股 套現31.5億元

【08︰10】高銀金融 （00530） 公布，Gold Flair（賣方）、買方、公司（為賣方擔保人）及公司執行董事兼董事會主席及控股股東潘蘇通（賣方擔保人）訂立協議，內容關於賣方向買方出售物業公司的全部已發行股份，於出售事項完成時以現金付款25億元予賣方。

Gold Flair持有的物業公司全部已發行股份，物業公司主要資產為位於啟德第4B區4號地盤的地塊。

高銀金融擬25億出售啟德地 今復牌

【07︰40】正通汽車 （1728） 公布，已完成與貸款方銀團全部會議，且貸款方銀團已同意公司建議7月分期還款的安排修訂，預期將於未來數周內與貸款方銀團正式完成該等修訂。

正通汽車：貸款方銀團同意分期還款安排修訂

【07︰30】道指收報26652點，跌353點或1.3%；標指收報3235點，跌40點或1.2%；納指收報10461點，跌244點或2.3%。

港股ADR收報24966點，跌296點或1.2%。恒指夜期收報24956點，跌285點，低水317點。

道指跌353點港股ADR跌296點 紐約期金升1.3%

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責任編輯：梁浩碩