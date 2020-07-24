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​​​​​​​【港股市況】中美關係緊張恒指跌557點　夜期初段靠穩升40點（不斷更新）

即市財經 17:19 2020/07/24

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​​​​​​​【港股市況】恒指黑期跌約250點　道指期貨升15點（不斷更新）

美國失業數據較預期差，加上美國多個州正調查蘋果公司潛在違返消費者保護法的行為，美股下挫，道指跌353點。恒生指數低開222點，開報25041點，其後走勢反覆向下，大市跌穿25000點水平，恒指午後曾跌逾600點，一度跌穿50天綫，恒指最終跌557點。

【港股分析】中美角力升溫港股急跌　蘇沛豐：恒指下一支持位24000點

【17︰18】恒指夜期開報24710點，最新報24725點，升40點或近0.2%，高水20點。

【16︰10】中美關係再趨緊張，恒指收報24705點，跌557點，跌穿25000關，一度跌穿50天綫（24614點）。國指收報10080點，跌244點。主板成交1667億元。新經濟股下挫，騰訊 （00700） 、小米 （01810） 挫半成；美團 （03690） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌3%。

【16︰00】恒指U盤前跌552點，報24710點。

【15︰33】港股尾市續跌約650點。

【15︰17】恒指跌逾600點，跌至24600點水平。恒指跌651點，報24611點。

【15︰00】上證最終收跌近3.9%；深證跌5.3%；創業板指跌6.1%。

【14︰34】50隻藍籌股當中，僅中移動 （00941） 、中石油 （00857） 及電能 （00006） 錄得升幅，當中暫以中石油表現最好，升1.8%。

【14︰28】大市跌勢略為回順，恒指跌不足500點，報24784點，跌479點。

【14︰27】上證跌近4%，深證挫半成；創業板指跌6%。

【14︰17】恒指最新跌606點，報24656點。

【13︰42】騰訊 （00700） 領跌，騰訊個股拖累大市近160點。

【13︰40】內地股市午後跌幅擴大，上證跌2.7%，深證跌3.9%；創業板指跌4.5%。

【13︰37】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾半成，報526.5元。

【13︰16】恒指午後一度跌逾600點，最新跌約580點。

【13︰00】恒指午後初段跌逾500點，報24744點，跌518點。

【12︰00】恒指半日跌461點，中午收報24801點，跌穿25000關。新經濟下挫，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） ATM 3股跌逾2%至4%；高銀金融 （00530） 復牌後升逾29%。

【11︰45】港股中午收市前跌幅擴大至500點，跌穿24800點。中美關係再緊張，美軍周四（23日）一日內派出5架軍機飛赴有關海域上空，同日解放軍發布封海公告稱，將於7月25日至8月2日在南海的門戶、雷州半島以西海域，進行大規模實彈演習。

【11︰30】上證跌近2.3%；深證跌近3.5%；創業板指跌4.3%。

【11︰24】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾4%，低見532元。港交所 （00388） 跌逾3%，伒見363.4元。

【11︰23】大市跌逾400點，報24858點。

【11︰20】恒指跌近400點，低見24861點。

【11︰08】ATMX中，騰訊 （00700） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%。

【11︰04】港股跌幅擴大至360點，跌至24900點。

【10︰58】大市跌近300點，報24964點。

【10︰33】中船防務 （00317） 升逾13%，破頂高見13.84元，成交3.3億元；中國稀土 （00769） 升一成，高見0.55元。

【中美角力】軍工、稀土股續炒上　中船防務升逾14%破頂中國稀土升逾12%

【10︰26】大市跌約260點，於25000點水平爭持。騰訊 （00700） 跌幅擴至逾3%　低見538元。

【新經濟股】美科技股昨遭拋遭 　港版納指出爐前本港科網股先跌

【10︰25】國家主席習近平表示，一定要把民族汽車品牌搞上去，汽車股普遍逆市上升。當中，以昨公布業績快報；半年純利減少24%的長汽 （02333） 升勢最凌厲，股價升逾一成，破頂高見8.53元。

另外，吉利 （00175） 、廣汽 （02238） 升逾3%；華晨 （01114） 升近2%；北汽 （01958） 升逾1%；比亞迪 （01211） 則跌逾2%。

習近平：一定要把民族汽車品牌搞上去　汽車股普遍逆市造好

【10︰00】大市跌幅收窄至180點，重上2500點水平，報25083點。

【09︰55】長城汽車 （02333） 逆市升8%，破頂高見8.24元。長汽昨公布業績快報，截至6月底止，長汽半年純利減少24%至11.53億元人民幣。扣除非經常損益，長汽半年純利則跌35%至8.08億元人民幣。

【汽車股】長汽半年少賺24%　受累疫情

【09︰46】港股早段跌幅擴大至逾300點，跌穿25000點水平，報24932點，跌330點。

【09︰36】思摩爾 （06969） 續升逾3%，高見39.4元再創上市新高。思摩爾將於下周一（27日）正式納入恒生綜合指數。

【09︰33】恒指公司將於下周一推恒生科技指數，惟新經濟股隨美股下跌，ATMX 4股向下，阿里巴巴 （09988） 跌1.4%；騰訊 （00700） 跌近2%；美團點評 （03690） 跌1.7%；小米 （01810） 跌1.6%。

【09︰29】中生製藥 （01177） 跌5.9%，開報10.24元，成交32.1億元。

正通汽車 （01728） 逆市高開半成，開報0.83元，成交78.5萬元。

【09︰29】中石油 （00857） 高開4.6%，開報2.93元；中石化 （00386） 高開2%，開報3.52元。另外，中海油 （00883） 跌1%，開報8.56元。

據中石油公告指，中石油擬將所持有的主要油氣管道、部分儲氣庫、LNG 接收站等相關資產出售給國家管網公司，獲得國家管網集團29.9%股權及相應的現金對價。

【油氣管道重組】「兩桶油」齊出售油氣管道資產　中石油升逾4%

【09︰20】恒指低開222點，開報25041點，險守25000點關口。高銀金融 （00530） 復牌高開31%，開報1.3元。新經濟股向下，騰訊 （00700） 跌2.7%，開報542元；美團點評 （03690） 跌3%，開報192.9元。

【09︰14】即月期指開報25003點，跌228點或0.9%。

【09︰09】人行今日暫停逆回購操作，淨回籠2000億元人民幣。

【09︰00】恒指黑期跌約250點，報24967點；道指期貨升15點，報26558點。

【08︰55】中生製藥  （01177）  主要股東、首席執行長謝炳擬配售3億股，每股配售價10.5元，較上日收市價折讓3.5%，套現31.5億元。

【配股潮】中生製藥謝炳再配股　套現31.5億元

【08︰10】高銀金融  （00530） 公布，Gold Flair（賣方）、買方、公司（為賣方擔保人）及公司執行董事兼董事會主席及控股股東潘蘇通（賣方擔保人）訂立協議，內容關於賣方向買方出售物業公司的全部已發行股份，於出售事項完成時以現金付款25億元予賣方。

Gold Flair持有的物業公司全部已發行股份，物業公司主要資產為位於啟德第4B區4號地盤的地塊。

高銀金融擬25億出售啟德地　今復牌

【07︰40】正通汽車  （1728）  公布，已完成與貸款方銀團全部會議，且貸款方銀團已同意公司建議7月分期還款的安排修訂，預期將於未來數周內與貸款方銀團正式完成該等修訂。

正通汽車：貸款方銀團同意分期還款安排修訂

【07︰30】道指收報26652點，跌353點或1.3%；標指收報3235點，跌40點或1.2%；納指收報10461點，跌244點或2.3%。

港股ADR收報24966點，跌296點或1.2%。恒指夜期收報24956點，跌285點，低水317點。

道指跌353點港股ADR跌296點　紐約期金升1.3%

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 中國稀土（00769） 中船防務（00317） 北京汽車（01958） 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 華晨中國汽車（01114） 廣汽集團（02238） 長城汽車（02333） 思摩爾國際（06969）

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