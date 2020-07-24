  • 30°C
香港時間 : 2020724日 (五) 09:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】英特爾押後出新晶片　盤後急挫9%

即市財經 09:00 2020/07/24

分享：

英特爾表示，用在桌面電腦的新一代7nm晶片仍未能面世，較原來的計劃推遲約6個月。

美國晶片商英特爾第二季業績勝過市場預期，但預期第三季利潤較估計差，加上其新一代7nm晶片的面世時間較預計延遲1年。消息拖累英特爾股價在市後時段跌最多9%。

英特爾（美︰INTC）公布，截至6月底止第二季盈利51億元（美元‧下同），經調整每股盈利為1.23元，優於預期的1.12元；收入為197.3億元，按年增長20%，優於預期的185.5億元。

英特爾預期，第三季經調整人每股盈利與收入分別為1.1元與182億元，其中每股經調整盈利遜於預期的1.14元，收入則優於預期的179億元。另外，集團預期全年經調整每股盈利與收入分別為4.85元與750億元，好過預期的4.81元與738.6億元。

不過，英特爾表示，用在桌面電腦的新一代7nm晶片仍未能面世，較原來的計劃推遲約6個月。受消息拖累，英特爾股價收市後急挫9%，市場對手AMD則大升7%。

相關文章：【美股焦點】Tesla股價急挫5% 美證券交易會主席Clayton︰對散戶入場短炒感到憂慮

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

美股 英特爾（Intel，美：INTC） 桌面電腦 美國 晶片

上一篇文章

​​​​​​​【港股市況】恒指低開222點守二萬五　高銀金融復牌飈3成（不斷更新）

下一篇文章

【配股潮】中生製藥謝炳再配股　套現31.5億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【疫情大爆發】政府延長公務員在家工作至8月2日　今日新增118宗確診、連創兩日新高
【疫情大爆發】政府延長公務員在家工作至8月2日　今日新增118宗確診、連創兩日新高
【美股市況】納指挫2.3%　蘋果瀉5%Intel業績後跌9%（不斷更新）
【美股市況】納指挫2.3%　蘋果瀉5%Intel業績後跌9%（不斷更新）
【旅遊寒冬】專業旅運以7480萬出售物業改善財務狀況　前獲「保就業」逾800萬補貼（第二版）
【旅遊寒冬】專業旅運以7480萬出售物業改善財務狀況　前獲「保就業」逾800萬補貼（第二版）
【恒指夜期】道指曾跌逾400點　恒指夜期挫285點收市失守25000點大關（不斷更新）
【恒指夜期】道指曾跌逾400點　恒指夜期挫285點收市失守25000點大關（不斷更新）
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知