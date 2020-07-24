【美股焦點】英特爾押後出新晶片　盤後急挫9%

▲ 英特爾表示，用在桌面電腦的新一代7nm晶片仍未能面世，較原來的計劃推遲約6個月。

美國晶片商英特爾第二季業績勝過市場預期，但預期第三季利潤較估計差，加上其新一代7nm晶片的面世時間較預計延遲1年。消息拖累英特爾股價在市後時段跌最多9%。

英特爾（美︰INTC）公布，截至6月底止第二季盈利51億元（美元‧下同），經調整每股盈利為1.23元，優於預期的1.12元；收入為197.3億元，按年增長20%，優於預期的185.5億元。

英特爾預期，第三季經調整人每股盈利與收入分別為1.1元與182億元，其中每股經調整盈利遜於預期的1.14元，收入則優於預期的179億元。另外，集團預期全年經調整每股盈利與收入分別為4.85元與750億元，好過預期的4.81元與738.6億元。

不過，英特爾表示，用在桌面電腦的新一代7nm晶片仍未能面世，較原來的計劃推遲約6個月。受消息拖累，英特爾股價收市後急挫9%，市場對手AMD則大升7%。

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