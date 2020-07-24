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高銀金融擬25億出售啟德地　今復牌

即市財經 08:09 2020/07/24

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高銀金融擬25億出售啟德地　今復牌

高銀金融 （00530） 公布，關於根據5月協議，高銀金融間接全資附屬公司及Gold Flair的控股公司Golden Sphere建議出售Gold Flair全部已發行股本及所結欠股東貸款予5月協議買方Top Family Group，因協議完成的先決條件未獲達成或豁免，訂約方經互相同意後，於7月17日訂立終止協議。高金銀融今日復牌。

Gold Flair持有物業公司的全部已發行股份，物業公司的主要資產為位於啟德第4B區4號地盤的地塊。

另外，集團於7月17日，與買方Sino Shield等人士訂立若干協議。

Gold Flair（賣方）、買方、公司（為賣方擔保人）及公司執行董事兼董事會主席及控股股東潘蘇通（賣方擔保人）訂立協議，內容關於賣方向買方出售物業公司的全部已發行股份，於出售事項完成時以現金付款25億元予賣方。出售事項完成已於7月17日簽署該協議後發生。根據該協議，買方於簽署該協議後的適當時候，將向物業公司提供不多於11.4億元的貸款，以用一筆不少於24.26億元的新融資重續其現有銀行貸款。買方為獨立於五月協議買方的第三方；

Agile World（買方的控股公司）、賣方、公司（為賣方擔保人）及潘蘇通（為賣方擔保人）訂立期權契據，內容關於授出認購期權，賦權予賣方要求Agile World向其出售買方已發行股本；及認沽期權，賦權予Agile World要求賣方向其收購買方已發行股本。

物業公司、項目管理人及潘蘇通（為項目管理人的擔保人）訂立項目管理協議，內容關於管理該物業上將進行的發展項目。

董事認為，香港整體營商環境日益艱困，以致集團的物業發展及投資業務充滿變數和添加壓力。集團會從出售事項獲取資金25億元，改善其財務靈活能力以償還其他借款。期權契據為集團提供機制，使集團能以預先協定價（相當於以現金付款、買方予物業公司的貸款及期權成本的總和）在特定期間內購回該物業。整體而言，考慮到該協議、期權契據，項目管理協議讓集團在整個期權期間維持對該物業發展的控制權。

高銀金融於16日發通告，表示於7月13日分別接獲數份通知，旗下公司賜譽、成美控股及Goal Eagle被要求立即還款債務，本金連利息合共35億元。高銀稱，擬以兩個方式為票據及貸款進行重新融資，包括（1）尋求87億元新融資，及（2）出售2018年投得的九龍啟德地皮-第4B區4號地盤。

高銀被追債35億復牌挫逾兩成　尋求87億融資、續出售啟德用地

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