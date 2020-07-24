【高銀白武士】長實空降高層後　高銀再售啟德地獲25億現金、股價曾升5成

▲ 高銀金融擬25億出售啟德地 今復牌

長實 （01113） 高層馬勵志空降高銀金融 （00530） 第二日﹐高銀宣布重新出售啟德住宅用地「第4B區4號地盤」。高銀終止5月出售協議，上周五（17日）與買方Sino Shield達成協議，以現金付款、提供貸款、授出認購期權、訂立項目管理協議等多重財務安排，出售啟德地皮，即時已獲25億元現金。

高銀金融今日復牌。高銀今早股價曾抽升49%，至上午9時40分，高銀金融股價升27%，報1.26元，成交336萬元。

舊協議虧近26億元 新協議反不錄虧損

高銀2018年以89.067億買入該幅地皮，樓面呎價15,497元。高銀去年撻訂另一啟德地皮後，今年5月宣布向Top Family Group以70.4億元出售該幅地皮，料虧損約25.71億元。

高銀稱，儘管交易中的現金付款，較物業公司的經調整資產淨值折讓約8.9億港元，但期權行使價亦參考現金付款計算，出售事項完成預期不會產生收益或虧損。

新舊買家身份未明 高銀：互為獨立

是次高銀重訂出售協議，雖然新買家Sino Shield、原有買家Top Family Group實際身份未明，高銀公告指新買家，是獨立於五月協議買方的第三方。

高銀周三晚公布，長實執行委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志獲委任，高銀金融副主席及非執行董事，明言任命是為高銀財務及重組提供諮詢。

出售協議涉及多重安排

高銀今早宣布，子公司Gold Flair出售持有啟德第4B區4號地盤的物業公司。

協議內容包括：

1. 以現金付款25億元，並已在17日完成。買方會在協議後適時向物業公司提供不多於約11.4億元的貸款，以用一筆不少於24.26億元的新融資重續其現有銀行貸款。

2. 與買方訂立期權契據，包括：a）認購期權，賦權予賣方要求買方，向其出售買方已發行股本；b）認沽期權，賦權予買方要求賣方，向其收購買方已發行股本。

3. 物業公司、項目管理人及潘蘇通（為項目管理人的擔保人）訂立項目管理協議，內容關於管理該物業上將進行的發展項目。

高銀可購回啟德地皮 出售協議助還債

董事認為，香港整體營商環境日益艱困，以致集團的物業發展及投資業務充滿變數和添加壓力。集團會從出售事項獲取資金25億元，改善其財務靈活能力以償還其他借款。

期權契據為集團提供機制，使集團能以預先協定價（相當於以現金付款、買方予物業公司的貸款及期權成本的總和）在特定期間內購回該物業。整體而言，考慮到該協議、期權契據，項目管理協議讓集團在整個期權期間維持對該物業發展的控制權。

高銀金融於16日發通告，表示於7月13日分別接獲數份通知，旗下公司賜譽、成美控股及Goal Eagle被要求立即還款債務，本金連利息合共35億元。高銀稱，擬以兩個方式為票據及貸款進行重新融資，包括（1）尋求87億元新融資，及（2）出售2018年投得的九龍啟德地皮-第4B區4號地盤。

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