▲ 道指跌353點港股ADR跌296點 紐約期金升1.3%

道指跌353點

美國失業數據較預期差，加上美國多個州正調查蘋果公司潛在違返消費者保護法的行為，美股下挫，道指收報26652點，跌353點或1.3%；標指收報3235點，跌40點或1.2%；納指收報10461點，跌244點或2.3%。

港股ADR跌296點

港股ADR收報24966點，跌296點或1.2%。恒指夜期收報24956點，跌285點，低水317點。

原油價格跌2%

原油價格下跌，美國失業數據遜預期，加上疫情持續及中美關係日趨緊張，市場憂慮原油需求前景，期油收報41.07美元，跌0.83美元或2%；布蘭特期油收報43.31美元，跌0.98美元或2.2%。

美滙指數續跌0.2%

美滙指數跌至近2年低，報94.78，跌0.2%。歐元兌美元報1.1599；美元兌日圓報106.83。

美國10年期債息報0.58厘。

紐約期金升1.3%

金價上揚，受避險情緒帶動，加上美元續弱，紐約期金收報1890美元，升24.9美元或1.3%，現貨金於1885美元水平。

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責任編輯：梁浩碩