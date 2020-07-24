【美股收市】科網股急插 納指挫逾2%  道指下滑353點　 

美國科網股尾段全線急挫，拖累納指插水逾2%，道指一度瀉逾400點，重磅股Tesla（美：TSLA）、蘋果（美：AAPL）挫逾4.5%。

美國新聞網站Axios報道，就蘋果可能涉及欺騙消費者的行為，多個州份在進行調查，德克薩斯州計劃興訟。消息拖累華爾街股市下滑，道指收報26652點，跌353點或1.3%；標指收報3235點，跌40點或1.2%；納指收報10461點，跌244點或2.3%。大型科技股全線受壓，亞馬遜挫3.7%；Facebook則挫3%。

美國失業數據較預期差、疫情嚴峻及地緣政治風險升溫，美股受挫，拖累港股ADR跌300點，收報24963點 ；騰訊(00700) ADR較港收市跌11元。

美國國務院本港時間周五在社交網站Facebook貼文，引述總統特朗普表示，即時以對待中國內地的同等地位對待香港，香港將不再享有由美國提供的特殊待遇、特別經濟待遇，美國亦不會向香港出口敏感技術。。

中美關係再趨緊張，地緣政治風險急升溫，加上疫情持續，刺激金價上漲。紐約期金收報1890美元，升24.9美元或1.3%，距紀錄新高僅2美元。

國際油價受壓，紐約9月期油收報41.07美元，跌2%；布蘭特9月期油收報43.31美元，跌2.2%。

美滙指數曾低見2018年9月以來最低水平94.587，尾段報94.687，跌0.33%。

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