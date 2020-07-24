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【疫情焦點】美國每小時增2600確診　世衛：疫情在少數國家大傳播

即市財經 02:50 2020/07/24

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路透統計顯示，美國新冠肺炎確診人數突破400萬 ; 由300萬宗增至400萬宗只用16天，平均每小時新增2600人確診，增長速度為全球最快。

據報道，自1月21日美國首次有確診個案起計，首個100萬宗確診數字要用98天。
世衛(WHO)總幹事譚德塞說，現時疫情主要在一小部分國家大規模傳播，目前全球的確診病例，有三分二來自10個國家，當中近一半是來自疫情最嚴重的3個國家，即美國、巴西及印度。
譚德塞說，即使其他國家的確診數字不多，但民眾仍不能掉以輕心，呼籲他們保持警覺。

另外，譚德塞反駁美國國務卿蓬佩奧指控他與中國達成秘密協議，令他上任總幹事一職。
譚德塞表示，有關評論沒有任何事實根據，警告對方不要將病毒大流行政治化，強調有關指控不會阻礙世衛打擊疫情的工作。
英國傳媒報道，蓬佩奧日前訪英與國會議員會晤時表示，根據秘密情報顯示，世衛已變成「政治」機構，指控譚德塞與北京敲定一項影響世衛決策的協議，不但協助他出任總幹事，亦導致疫情期間有很多英國人染病死亡。

 

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