【長實賣資產】中美角力升溫遇上誠哥又賣內地資產　長實漏夜出回應：對香港及內地充滿信心!

中美關係一直是全球最關重要的議題，自特朗普就任美國總統後，中美關係多次出現激烈碰撞，及至最近一星期，中美雙方更陷入冰封狀態，美國政府突然向中國駐休斯敦總領館下「逐客令」，限定72小時內即當地星期五下午4時撤走。美國總統特朗普更表示，不排除會關閉更多當地的中國使館，中方強調會報復。



美國國務院周五（24日）凌晨在Facebook發表帖文，表示總統特朗普即時起，將一如中國內地的同等地位對待香港，換言之，香港不再享有美國提供的特殊待遇，不再享有特別經濟待遇，美國不再向香港出口敏感技術。

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中美關係愈來愈緊張，無獨有偶，長實集團（01113）卻剛巧於最近再度減持內地資產。集團宣布，將以10.1億美元，即約78億元的作價，出售內地地產項目成都南城都匯，予內房禹州集團 （01628） 及成都瑞卓置業的合資公司。長實預期，出售可錄得38.1億元的未經審核得益。對上一次長實出售內地資產，是集團於去年10月宣布，於數月前已將大連西崗山黑嘴子項目西崗項目售予融創中國（01918），交易價逾40億元人民幣。

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是次長實又賣資產，即引起市場極大關注，皆因每當長和系創辦人李嘉誠旗下公司出售內地資產，也會被內地傳媒貼上「走資」標籤。



為怕引發更多輿論，長實罕有地於周四半夜10時半向傳媒發出新聞稿回應，指過去十年，長江實業在內地之物業銷售收入（包括個別單位出售及大手出售）平均約每年港幣 280 億元，計入是次大手出售成都南城都匯項目單位所獲得收入後，本年度之物業銷售步伐預計跟過去十年相若。集團強調，香港及內地為長江實業地產業務的重點市場。單計內地，長江實業現時擁有 50 多個房地產項目，分佈於 20 多個城市。截至 2019 年 12 月 31 日，長江實業的現金結存約港幣 600 億元，具備充裕資本持續於香港及內地積極吸納土地儲備以配合地產業務發展。

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長實又指，集團資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅均對香港及內地充滿信心，除了長江實業於本年 5 月下旬以港幣 49.5 億元投得將建成超過 2,800 個單位之安達臣道地皮外，李嘉誠及李澤鉅亦透過共同持有之公司及李嘉誠基金會擁有之公司，先後多次增持長江實業股份，單計最近 12 個月，已累計斥資近港幣 32.8 億元，實行向市場大派定心丸。

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