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【中美角力】特: 即時以中國內地同等地位對待香港 美股跌幅擴

即市財經 02:05 2020/07/24

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美國國務院在Facebook發表帖文，表示總統特朗普即時起，將一如中國內地的同等地位對待香港。
帖文稱，香港不再享有美國提供的特殊待遇，不再享有特別經濟待遇，美國不再向香港出口敏感技術。

另據外電報道，美國鐵路安全聯盟致函美國財長姆欽(Steven Mnuchin)，要求美國政府動用國際緊急經濟權力法(International Emergency Economic Powers Act)，制裁中國中車集團。

投資者憂慮中美角力升級，加上美國上周首申領失業救濟人數多過預期，新一輪疫情進一步打擊就業市場及經濟，美股3大指數跌幅擴大，截至本港時間凌晨2時04分，道指跌幅擴至322點，報26683點；標指跌1.2%；納指挫2.3%。

大型科技股受壓，電動車生產商Tesla急挫5.3%；蘋果公司跌4.7%；亞馬遜、Netflix均跌逾3%。

疫情持續，加上中美關係轉趨緊張，刺激金價上漲。紐約期金收報1890美元，升24.9美元或1.3%，距紀錄新高僅2美元。

美中關係急速惡化，美國政府以保護知識產權及公民私隱為由，突要求中方關閉駐休斯敦總領館，特朗普更揚言有可能關閉更多中國駐美領館。

中國外交部昨批評美方「拆中美友好橋樑」，並否認間諜活動指控，中方將採取必要措施。官媒《環球時報》總編輯胡錫進暗示，中方或向美國駐港澳總領事館下手。

特朗普上星期已簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止美對香港的特殊待遇，中止香港特區護照及香港居民的美國移民簽證優待，令中美角力再度升級。

相關文章：【中美角力】美國下令關閉中國駐休斯敦領館關鍵：間諜活動

相關文章︰【美股焦點】特斯拉連續四季實現盈利  股價盤後漲6%

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