【中美角力】特: 即時以中國內地同等地位對待香港 美股跌幅擴

美國國務院在Facebook發表帖文，表示總統特朗普即時起，將一如中國內地的同等地位對待香港。

帖文稱，香港不再享有美國提供的特殊待遇，不再享有特別經濟待遇，美國不再向香港出口敏感技術。

另據外電報道，美國鐵路安全聯盟致函美國財長姆欽(Steven Mnuchin)，要求美國政府動用國際緊急經濟權力法(International Emergency Economic Powers Act)制裁中國中車集團。

投資者憂慮中美角力升級，加上美國上周首申領失業救濟人數多過預期，新一輪疫情進一步打擊就業市場及經濟，美股3大指數跌幅擴大，截至本港時間凌晨2時04分，道指跌幅擴至322點，報26683點；標指跌1.2%；納指跌2.3%。

大型科技股受壓，電動車生產商Tesla急跌5.3%；蘋果公司跌4.7%；亞馬遜、Netflix均跌逾3%。

美中關係急速惡化，美國政府以保護知識產權及公民私隱為由，突要求中方關閉駐休斯敦總領館，特朗普更揚言有可能關閉更多中國駐美領館。

中方指美方所用的藉口牽強附會，完全不成立，奉勸美方不要搬起石頭砸自己的腳。

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