關閉休斯敦領事館可怎回應？

美國7月21日突然要中國駐休斯敦的總領館在72小時內關閉，特朗普並表示不排除關閉更多的中國領事館。這些事非比尋常，是美方很露骨的挑釁行為，我們總要明白原委。

美國官方給出的解釋是為了保護知識產權及私隱。此答案牽強至極，牛頭不對馬嘴，是否有中國黑客侵入美國的電腦系統，不得而知，但就算有又如何？美國一樣有黑客侵入別國的系統，而世上最大的黑客又怎不是斯諾登爆料直指的美國政府？但又有哪一個國家會因此而關閉美國的領事館？一些來歷不明的所謂中國黑客，又與中國政府何干？美國仇華政客魯比奧信口開河說休斯敦領事館是龐大的間諜網絡中心，這是欲加之罪以己度人的胡亂指控，不用認真，但他這麼一說，倒是會挑起內地人民要求關閉香港的美國領事館，中國應否如此做，宜先冷靜考慮，再作定奪。

仇華「四騎士」制定對華決策

這次關館，給人另一個印象便是很急。2017年9月美國為了報復俄羅斯削減莫斯科的美國大使館人員755人，下令要關掉三藩市的俄羅斯總領事館，但那時美方也給予俄方1個月的時間去處理。這次只得72小時，可能有兩個原因，一是故意要羞辱中國，使其憤怒，從而做出激烈的行為，美方便有機可乘；二是特朗普選情形勢不妙，他只剩下100天翻盤，攻擊中國正是他選戰的核心策略，所以任何行動都要快，他等不了1個月。

究竟白宮在中短期對華政策的目標是甚麼？此政府政策混亂，本不易猜測，但仍不算無迹可尋。據特朗普的前白宮首席策略師班農在訪問中所言，白宮對華決策已形成一個「四騎士（Four Horsemen）」團隊，包括國務卿蓬佩奧、司法部長巴爾、國家安全顧問奧本賴恩及聯邦調查局局長韋雷，他們已制定全面策略，誓要面對面對抗及拿下中國。有不知真假的傳言甚至說班農快將回朝。他們的動作仍離不開仇華或懼華及競選兩條綫索。

中國國力蒸蒸日上，美國深恐自己一哥地位被取代，不得不用洪荒之力去遏制中國的崛起，這已是不爭的事實。特朗普本人並不那麼反華，但上述4位「騎士」活脫脫便是一個幕後政府（Deep State），特朗普雖喜怒無常，但此種性格有缺陷的人卻是最易被人暗中操控而不自知，這4名「騎士」應有此能力。為甚麼他們會步伐這麼急？我們不要被幾年來特朗普政府的亂局所迷，以為美國沒有人才，美國深謀遠慮又識大體的人多的是，去年7月及今年4月，美國都有近百位名重士林的對華專家聯名發表公開信，指出特朗普把中國當作敵人會有適得其反的後果，呼籲特朗普改弦易轍。假如特朗普輸掉選舉，就算民主黨一樣反華，但這「四騎士」所推動的有損美國利益的蠻幹政策，恐怕會失去市場，時日無多，不得不急也。

從選舉的時限性看來，特朗普尚另有一值得焦急之處。美國疫情失控，第二季GDP數據會在選舉前公布，第三季的數據要在年底選舉後才有，但現在已可下斷言，數字會十分難看，就算美政府無上限地發鈔借債，製造泡沫，恐也掩蓋不了GDP大跌的經濟困境。反觀中國，不但第二季GDP已錄得3.2%的正增長及6月份出口比去年同期有4.3%的增長，而且疫情控制嚴格，經濟持續反彈無大障礙。如此強烈反差的比較，會使特朗普的甩鍋中國策略處於尷尬之境，應對的辦法便是再轉移視綫，而又有甚麼比與中國直接發生衝突更易引起美國民族主義的冒升？

問人民應關哪個美領事館

擦槍走火的危險確然存在，但若細看班農等人心中的策略，及美國經濟陷困境，開戰的成本巨大，我相信美國還是會傾向於更「縮骨」或討人便宜的策略。若中印邊境有衝突，最好是印度打頭陣，在南海則是美國想充當帶頭大哥，但真正上前綫送死的最好是東盟。澳洲對美國而言，若北京不作為，或在戰場上失利（此可能性極微），美國便可主觀希望中央政府民望下跌或倒台。我們阻止不了別人的遐想，但要指出，哈佛大學的Ash中心有份研究報告，指出93%的中國人對中央政府感到滿意。哈佛的調查負責人亦指出，這結果並不出奇，因為過去40年來，中國人都親身感受到一天比一天好的生活。在有高人民滿意度的國家去製造不穩，「四騎士」的如意算盤怎能打響？不過，從「四騎士」的角度看，只要在未來的幾個月開了個頭，就算特朗普下了台，也可把爛攤子留給下屆。

中國應如何應對？在此種外交角力中，中國不可能退讓，否則別人當你可欺，只會得寸進尺。不過，打仗切忌被動，甚麼時候打？戰場在哪？要自己選擇，目前美國的進逼，可以柔制剛，避免正面衝突，保持中美和平。具體方法是需要關閉一個美國駐華領事館，但關閉哪一個？甚麼時間關？卻可拖一拖，使急着等回應的特朗普無着力感。又或可出怪招，在民間搞個民意調查，大張旗鼓地邀請人民提議關哪一個領事館或乾脆不關，可彰顯中國的民間意見，甚至可營造喜劇感，使劍拔弩張的局面緩下來，和平時間可延長。

(本欄逢周五刊登)

本文轉載自《晴報》

▲ 特朗普易被蓬佩奧在內的仇華四騎士操控。（法新社資料圖片）