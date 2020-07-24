【Tesla】馬斯克另一投資SpaceX擬集資78億　估值達3432億港元

▲ SpaceX的最終目的是該人類移居外星。

外電引述消息指，Tesla（美：TSLA）聯合創始人及行政總裁馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司Space X（Space Exploration Technologies Corp.）正在與投資者展開討論，擬以每股270美元的價格，籌集約10億美元，使Space X估值達到440億美元（約3432億港元）。

消息人士稱，這一輪集資不太可能在未來幾個月內完成，最終條款可能會改變。據報道，Space X於上一輪融資中籌集了5億美元，當時其估值為360億美元，折合每股220美元。

摩根士丹利在7月20日的一份研究報告中表示，該公司的最終市值可能高達1750億美元。該行表示，至今為止，SpaceX已籌集了約35億美元，並估計從2019年到2032年將消耗約500億美元的自由現金流。

馬斯克於2002年創立了SpaceX，其最終目標是使人們能夠在其他星球上生活。美國太空總署（NASA）一直是其主要合作夥伴和客戶。今年5月，兩名美國太空人乘坐SpaceX太空艙到達太空站，標誌着人類首次乘坐商業機構研發的飛船進入太空。

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