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【TikTok】字節跳動傳洽商出售TikTok予外資 將保留少數股權

即市財經 00:09 2020/07/24

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傳字節跳動有意出售TikTok。

 

外電引述消息指，字節跳動旗下「海外版抖音」TikTok，獲General Atlantic及紅杉資本等外資企業洽商收購。有關潛在交易已和字節跳動及其創始人張一鳴進行了洽商。消息續指，收購完成後，字節跳動司將保留TikTok的少數股權，但沒有投票權。

報道引述知情人士稱，出售TikTok是確保其在美國順利發展的唯一可行的計劃。目前印度已封殺TikTok，美國亦繼劃對TikTok禁止聯邦政府僱員在政府提供的電子設備上使用TikTok，未來料會採取進一步行動。

報道稱，其他投資者，包括紐約的幾家私募股權公司和矽谷的幾家科技公司，亦曾洽購TikTok，但談判進展未及General Atlantic及紅杉資本。

目前尚不清楚這些潛在投資者將以什麼樣的價格收購TikTok。在2018年的上一次融資中，字節跳動估值為750億美元。目前，字節跳動的大部分利潤來自抖音。

另外，全美音樂出版商協會（NMPA）與TikTok達成合作協議，該協會的成員通過合作關係可以選擇許可框架，使他們可以從納入TikTok上的作品中受益。

相關文章︰【中美角力】美參院委員會通過 禁公務設備下載TikTok

【TikTok】美國續施壓TikTok　母企字節跳動次季游說開支創新高

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