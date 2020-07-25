【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人

退休後的生活，應該是怎樣的呢？

人人追求有所不同。但總的來說，是適意而活，只做想做的事，只見想見的人。兩者皆重要。因為，未退休，打份工，有個「角色」，有種「責任」，所謂受人錢財替人消災。故此，做不想做的事，見不想見的人（仲要依起棚牙扮開心！），乃屬正常的專業生活。不過，若退休後仍如此，等於與自己的健康對着幹，不快樂破壞免疫系統也。

退休後，小弟立即與3類人「無聲地割席」，不用高調表明。總之，你揾我，必推。若死纏，電話及WhatsApp一律唔覆，仲唔知難而退？

與3類人絕交

邊3類人我拒絕再交往的呢？一、開口埋口只懂講錢錢錢的人。香港人喜歡講錢，筆者當然非常明白。但作為一個人，口中除了錢之外，再沒品味、文化、知識、人性、藝術、感情、信仰......又或連少少靈性生活也沒有者，就等於一部銅臭機器。有乜原因筆者要與這種「機器」結交？接近得多，身體也會發出異味的啊。

二、經常強調萬事萬物有個價錢。這種人，恐怖之處，是表明任何人、事、物，皆可以出賣。「乜都有個價」理論奉行者，即係話你知佢靈魂、肉身、父母、老婆、兄弟、子女、良知......全部有個「價」。邊個出得起，隨時可以出賣！這類冷血市儈人，出賣朋友，更理所當然眼都不用眨一下。出賣上司下屬，也是閒過立秋。

更甚，只要有人出到「合理價錢」，佢一定賣國也分分鐘願意，當漢奸走狗，根本不當一回事。誰會願意與這種「恐怖人」有關係？

三、奉行「人不為己，天誅地滅」者。小弟覺得，地球上，由國與國、到人與人之間，應該是你中有我，我中有你的。絕對不能擁有「我的利益凌駕一切」這種自私自利的自大心態。試想，人人只為自己利益行事而罔顧他人，世界又怎可能和諧？破壞和諧共融共存者，我又係怎可以做朋友？

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