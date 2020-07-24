【利財筆記】林本利：沉着應戰　終可反敗為勝

過去半年香港股市可說波濤洶湧，接二連三面對嚴重衝擊。然而，倘若投資者能夠沉着應戰，不過分樂觀或悲觀，最終應該可以反敗為勝，在跌市中依然有進帳。過去半年的股市升跌，亦是學習股票投資的好教材，測試筆者的穩陣投資策略是否有效。

作為半退休人士，筆者的資產七成投放在物業，近兩成是穩陣收息兼保本資產，只有一成投資在股票，目標是每年賺取約10%的回報，以提升整個資產組合的回報，能夠至少跑贏通脹，可以維持退休生活質素。若然退休人士太過保守，不敢冒險購買股票，退休金全部投放在收息兼保本的資產上，長遠而言資產值和收入肯定被通脹蠶食，到時便要靠吃老本過活，未必有足夠退休金終老。

26000點建倉最佳位

筆者每年大約六至七成股票是長揸收息，大約可收取3至4厘股息，其餘三至四成會考考眼光，高沽低吸，期望每年成功走幾轉多賺2%至3%。加上揀股好過買齊恒生指數50隻成分股（當中有些長期跑輸大市），又可以多賺2%至3%，故平均而言，長期跑贏恒指7%至10%。

去年底當恒指升上28000點時，筆者揀選24隻股票（見647期《利財筆記》），約一半是以本地業務為主，另一半是以內地及海外業務為主，並提供建議入市價，提醒學生不要急於入市，要等待股價跌至入市價或以下才考慮入市，預備20注資金入市。第一注後股價要跌5%至10%，便入第二注，若能夠有紀律地分注入市，應該可以在恒指26000點左右成功建倉，處於進可攻，退可守的位置。

分注入市後，若股價短期間上升5%至10%，可以考慮沽出套現，待股價由高位回落5%至10%後再入市，若成功來回走幾轉，便可提升幾個百分點的回報。筆者從不鼓勵學生高位盡沽，然後低位再吸納，因為若一旦看錯市，股市急升時才追貨，便會大幅跑輸大市。

中美角力港處夾縫

今年3月，新冠肺炎全球大爆發，恒指在短期間由28000點下跌至21000點水平，正好提供入市機會，讓新手可以在24000點至25000點水平建倉，入滿至少九成貨。之後4月至6月，因為疫情反覆和立國安法，恒指在23000點至25000點附近五上五落，亦提供機會給新手學習趁五窮六絕走幾轉，多賺幾個百分點。筆者特別提醒學生，中美政治角力，香港處於夾縫，經濟無可避免面對較大衝擊，故應減持以本地業務為主的港股，換馬至中資股和美股。

此外，不少推介股在這段期間股價急跌，投資者可以睇準機會趁低吸納，持貨至除淨日可以獲派息（若不出現類似滙豐（00005）的情況），而除淨後沽出，股價又高於之前股價急跌時的買入價，到時便可以「財息」兼收。

踏入7月，恒指由24000點水平急升2,000多點，升上26000點，之前按足指示入市的學生終於可以反敗為勝，可考慮套現減持，在跌市中有錢賺。筆者去年底揀選的24隻股票，即使入貨後一直持有，依然能大幅跑贏恒指7%至12%。

展望未來一兩年，若恒指重上30000點，便可以賺取兩成以上的回報。至於那些在年初28000點至29000點時高追，或者又不敢低吸和換馬的投資者，投資回報肯定遠遠落後於大市。

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