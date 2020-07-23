【百萬Blogger】止凡：看時局部署

上一篇文章提及「三隻腳」的投資部署，希望部署多點外國資產，減少中港資產。同時在想一個問題，若香港不再是金融中心，沿這思路能否找到另一條投資出路呢？

其實香港未必再是亞洲第一，全球按總市值計，頭兩位都是美國的交易所，第三位是東京交易所，港交所（00388）只排到第五。但若論集資能力，香港始終是數一數二，因多年來不少內地股票來港上市。

金融中心無他選

近期發生很多事件，過去並不代表未來，因國際格局似處於轉勢之時。那就可以想想，若亞洲金融重心不在香港，下一個金融的「公開賭場」會在哪？立即想到兩個，日本與新加坡。

過去日本與新加坡的失敗原因在哪？日本經濟迷失30年，本身文化有極強的排他主義，曾搞上市交易外國版也搞不起。還有語言問題，日本人英文水平普遍不高，政府又不太落力搞金融，所以難以吸納國際金融人才。

至於新加坡，本身並非集中發展金融，而且有地理問題，周邊國家經濟發展緩慢，阻礙國際金融機構考慮設置總部，最多只算是香港的一個後備。過去成交量不大（大概只有港交所十分之一），國民對股債投資意識不高，如此環境氣氛，難以搞起金融業。

最重要一點是，過去多年全球有份量的多是內地企業，它們上市的地方，多是美國或香港，並不會考慮日本或新加坡，這是日本與新加坡的金融業不及香港的原因。

美企業或移重心

作為一個金融中心，賺錢來源主要靠公司上市集資的上市費用，還有徵收投資交易費用。按此模式，香港將有何變化？日本與新加坡是否有運行？

若中美糾紛持續，香港處於刀鋒口，即使情況發展嚴重，筆者也不認為內地巨企會改到日本與新加坡上市集資。但美國大行與國際金融機構會否把重心移至日本與新加坡呢？也有這可能。因為若香港這個賭場沒有了，總要有其他地方填補亞洲區這個空間。

日本首相早前表示有意吸納金融人才，相信他也洞察到這趨勢，積極做好準備。而新加坡交易所最新一季盈利亦大升，淨外滙流入錄得幾倍升幅。今天局勢的確混亂，未來方向未明，但金融中心有機會轉至日本新加坡等地，它們也積極迎接。

基於這情況，筆者投資前也看了這兩家交易所的數字。發現與港交所的數字相似，是典型的獨市生意。但其實那些數字只是過去式，推測未來就要考眼光。另外，投資這些股票亦有風險管理與資產配置的考慮。

首先它們都是相對穩當的項目，穩健的會計數字證明它們沒太多downside，最多只是沒有轉變吧，但upside就有不少憧憬。加上，累積以不同貨幣計價的資產，亦能做到上篇文章提到的資產配置效果。

常言道，投資並非「博」些甚麼，而是不停買「保險」的概念，希望未來無論出現甚麼情況都不會蝕本。

由於文章篇幅所限，只能輕輕說一點大概意思出來，小弟拍了一條影片有更詳細的討論，有興趣不妨看看。

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