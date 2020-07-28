利物浦高普膺英超最佳領隊 足球壇企管高手

利物浦終於贏得30年來首個英超冠軍，德國籍領隊高普居功置偉，周二（28日）獲英格蘭聯賽領隊協會，選為今屆英超最佳領隊。曾經5奪這項殊榮的曼聯前領隊費格遜爵士（Sir Alex Ferguson）在預先錄製的片段中，大讚利物浦今季表現出色，最佳領隊是高普應得。

如果說高普的成功之道，如何與下屬打成一片，鼓動球隊士氣，高普堪稱現今足球壇數一數二的高手，這向來亦是企業管理一個重要課題。

為人熱情，擅長激勵球員士氣

懂得開解球員，明確表達感受

輸波縱使失望，生活仍要繼續

▲ 利物浦領隊高普

本欄特別破例一次，重登這本3年前已經推介給大家的好書《Klopp： Bring the Noise》，讓大家好好細味高普（Jürgen Klopp）的成功之道。

現年53歲的高普，球員生涯藉藉無名，僅於德國低組別球會打滾。高普未能贏在起跑線，直接令其執教生涯，同於德國小球會緬恩斯（Mainz）展開。

不過，高普花了短短3年時間，便帶領這支地區球會晉身德甲，而他當時未夠40歲，實屬歐洲球壇罕見的少帥。

惟高普很快便令廣大球迷留下深刻印象，皆因他為人熱情，每場比賽都經常見到他與球員擁抱，於場邊激勵士氣。

加上其執教風格崇尚進攻，無論是緬恩斯這種弱旅，還是之後的班霸多蒙特（Dortmund），以至現今利物浦這支傳統名牌大會，他總是為球迷帶來賞心悅目的進攻足球。

【利物浦奪英超】苦等30年終捧盃 閉門奪冠寫下歷史（圖輯）

【利物浦奪英超】球迷懶理疫情齊慶祝 專家警告恐有風險

從日常訓練和比賽時的互動顯示，高普與球員經常打成一片，利物浦中場拉蘭拿（Adam Lallana）形容，這位德國統帥為人率直，會明確表達對球員的感受。

惟拉蘭拿透露，高普也會不滿球員表現，有時更會感憤怒，甚至坦言希望以德文溝通。

球隊遇上低潮時，領隊除了要想方法帶領球隊擺脫困境外，亦要開解球員，鼓勵球隊重新振作。拉蘭拿憶述，2016年12月利物浦於英超15分鐘內連失3球，意外敗給中下游的般尼茅夫，球隊上下都感意外。

不過，球隊仍按原定計劃於比賽結束後，飛往西班牙巴塞羅那出席聖誕節派對。拉蘭拿表示，當飛機抵埗後，高普向球員們稱，如果球隊勝出比賽，固然可以慶祝，但輸掉比賽，同樣可以舉行派對。

拉蘭拿認為，高普言論可以提醒球員，雖然輸掉比賽感覺糟糕，但仍是要生活。每當人生經歷愈多，年齡漸長，便會更迅速收拾心情。

▲ 利物浦隊長軒達臣高舉英超獎盃

本書更披露高普執教多蒙特時，2014年4月曾拒絕曼聯邀請，入主奧脫福，既因認為當時曼聯踢法沉悶，更因與多蒙特上下關係密切，故選擇留效。高普拒絕曼聯半年後，曼城和熱刺亦希望邀請他加盟，但都未能成功。

何以高普最終在2015年離開多蒙特，結束雙方7年賓主關係呢？

本書的答案是，高普經過再三考慮後，被利物浦的激情所吸引，決定轉戰英超，最終經過5年的努力，成功打造一隊符合高普風格的利物浦，並且贏得球會歷來首個英超冠軍。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱