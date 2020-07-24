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利物浦高普激情創佳績 足球壇企管高手（訂戶專享）

環球社會熱點 09:55 2020/07/24

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利物浦終於贏得30年來首個英超冠軍，德國籍領隊高普居功置偉。如果說高普的成功之道，如何與下屬打成一片，鼓動球隊士氣，高普堪稱現今足球壇數一數二的高手，這向來亦是企業管理一個重要課題。

...

欄名 : 國金好書

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