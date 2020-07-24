利物浦高普激情創佳績 足球壇企管高手（訂戶專享） 環球社會熱點 09:55 2020/07/24 分享： 利物浦終於贏得30年來首個英超冠軍，德國籍領隊高普居功置偉。如果說高普的成功之道，如何與下屬打成一片，鼓動球隊士氣，高普堪稱現今足球壇數一數二的高手，這向來亦是企業管理一個重要課題。 ... 欄名 : 國金好書 相關文章 【利物浦奪英超】苦等30年終捧盃 閉門奪冠寫下歷史（圖輯） 2020/07/23 【利物浦奪英超】苦等30年終捧盃 閉門奪冠寫下歷史（圖輯） 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實 2020/06/27 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實 【英超復賽】哪怕閉門沒球迷 只憂電視不直播 2020/06/06 【英超復賽】哪怕閉門沒球迷 只憂電視不直播 【英超】Nike任利物浦新球衣贊助商 贊助費料全英超最高 2020/01/08 【英超】Nike任利物浦新球衣贊助商 贊助費料全英超最高 最新專欄文章 更多 「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態（訂戶專享） 2020/07/10 「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態（訂戶專享） 斯諾登爆料被控危害國家安全 記者：既非英雄也非叛徒（訂戶專享） 2020/07/03 斯諾登爆料被控危害國家安全 記者：既非英雄也非叛徒（訂戶專享） 【港區國安法】移民好風光？印裔移民盡書辛酸史（訂戶專享） 2020/06/30 【港區國安法】移民好風光？印裔移民盡書辛酸史（訂戶專享） 特朗普對華強硬為連任？ 博爾頓爆料勢打亂盤算（訂戶專享） 2020/06/28 特朗普對華強硬為連任？ 博爾頓爆料勢打亂盤算（訂戶專享） 美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？（訂戶專享） 2020/06/21 美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？（訂戶專享） 行政管理 人才管理 利物浦足球會 英超 足球 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入