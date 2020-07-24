【Kawaii生活百貨@iM網欄】星級媽媽唔易做 轉做網紅更火紅！

這個星期香港的疫情進入第三波爆發，學校停、晚市堂食停、健身院美容院停、兩個樂園都停！本來我約好了這個星期做兩個網上直播，通通也叫停！可能你會說，網上直播不是趁疫情才應該多開嗎？可是跟我一起合作開播的，全都是星級媽媽，她們避免常常外出，回家又要帶小孩，增加感染風險，希望停兩個星期直播。

其實當媽媽已經不簡單，做星級媽媽更不簡單，要兼顧演出又要顧好家庭，而且當星級媽媽是很多人都會盯着你怎樣，偶一有差錯，都會引來特別多注目。

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近年多了女星結婚生子，為了見證孩子的成長，若不是劇本和合作對手特別吸引，她們都選擇自己帶小朋友，只接一些比較簡單的工作，例如出席活動、代言又或者網上直播等。有些星級媽媽還索性轉做網紅，也不需要日夜顛倒。

美麗星級媽媽中就陳茵媺、鍾嘉欣、楊思琦和岑麗香，也是將演藝工作比重減少，而新手星媽媽楊怡、楊秀繐最近也是湊女為樂。網紅星級媽媽中，陳倩揚、陳琪、麥雅緻和Coffee，也做得有聲有色。

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網紅星媽媽有不少也是從藝人轉戰網絡界，開始都是分享日常生活的點滴和健康資訊，因為有知名度又有口才，吸引力大，到現時流行的帶貨直播，星媽媽都是客戶喜歡選用的。其實這些星媽媽真的不簡單，要做資料蒐集、設計節目內容加節奏、要等小朋友休息自己才能直播，比做藝人辛苦多了。有些星媽媽在網絡上紅了，比起以前當藝人時更多人認識，跟隨者多和幫她們買產品，收入也比以前當藝人更好。

作者_Kawaii簡介：

節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。



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