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【又賣嘢】長實再減持內地資產　78億元出售成都地產項目

股樓投資 23:55 2020/07/23

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長實集團(01113)再度減持內地資產。集團宣布，將以10.1億美元，即約78億元的作價，出售內地地產項目成都南城都匯，予內房禹州集團 （01628） 及成都瑞卓置業的合資公司。長實預期，出售可錄得38.1億元的未經審核得益。出售所得款項將作為一般營運資金。

相關文章：【趣話財經】要員空降財困高銀金融　長實謀吃大茶飯?

根據集團網頁描述，南城都匯屬發展中項目，位於當地市政府銳意發展的未來城市中心 ─ 天府新城。項目的一至六期經已推出市場；餘下部分將分期完成。長實目前仍於內地20多個城市投資逾50個房地產項目。長實表示，香港及內地仍是集團的重點市場。

長實近年多次拋售內地資產。去年集團逾40億元人民幣，出售大連項目予融創中國(01918)。由2013年起，長實先後出售上海陸家嘴辦公樓東方匯經中心、廣州商場西城都薈及南京國際金融中心大廈，前後涉資近130億元人民幣。

另一方面，長實積極投資歐洲地區，去年以27億英鎊收購英國釀酒商Greene King。

相關文章：【零售寒冬】稻香盈警預告上半年虧損　周日起全線分店停業10天

撰文 : 投資組

長實集團（01113） 經濟

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