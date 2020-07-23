  • 30°C
香港時間 : 2020724日 (五) 00:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為5G】華為全球HMS活躍用戶達7億 兩個月增5000萬戶

即市財經 23:37 2020/07/23

分享：

截至今年上半年，華為全球註冊開發者已達160萬。

華為於內地互聯網大會上公布，啓動「耀星·領航計劃」，助互聯網夥伴及開發者應用出海。華為又表示，截至今年上半年，華為自家的HMS（Huawei Mobile Service）全球月活躍用戶達7億，按年增加32%；全球註冊開發者已達160萬，全球接入HMS Core的應用數量超過8.1萬。

華為對上於5月中公布時，HMS全球每月活躍用戶為6.5億，接入HMS Core的應用數量超過6萬款。

換言之，華為HMS全球每月活躍用戶於兩個月增長5000萬戶，續見強勁爆發力。

【抗衡Android】華為自家HMS平台每月活躍用戶達6.5億

華為消費者雲服務總裁張平安表示，希望通過覆蓋全球170多個國家和地區的應用市場，讓國內互聯網夥伴的每一個創新應用都能觸達全球7億華為終端用戶，與全球用戶共享內地的數字化創新成果。

目前，華為終端雲服務在全球設立六大區域中心、四大數據站點，並通過DIGIX創新工作室、開發者聯盟、華為開發者日等平台和活動在全球各區域提供本地化服務。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：【華為5G】繼英美後 法國傳拒為華為設備牌照續期

【華為5G】華為首季5G手機出貨量力壓三星全球第一　全球市場份額達40%中國達63%

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

電訊商 5G 電訊 大數據 華為

上一篇文章

【TikTok】字節跳動傳洽商出售TikTok予外資 將保留少數股權

下一篇文章

長實出售成都南城都匯項目物業　套現78億獲利38億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指標指升0.6%　恒指夜期反彈乏力（不斷更新）
【恒指夜期】道指標指升0.6%　恒指夜期反彈乏力（不斷更新）
【恒指夜期】道指納指乏力　恒指夜期跌81點（不斷更新）
【恒指夜期】道指納指乏力　恒指夜期跌81點（不斷更新）
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【美股市況】憧憬失業援助派錢　道指升165點（不斷更新）
【美股市況】憧憬失業援助派錢　道指升165點（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）