【華為5G】華為全球HMS活躍用戶達7億 兩個月增5000萬戶

▲ 截至今年上半年，華為全球註冊開發者已達160萬。

華為於內地互聯網大會上公布，啓動「耀星·領航計劃」，助互聯網夥伴及開發者應用出海。華為又表示，截至今年上半年，華為自家的HMS（Huawei Mobile Service）全球月活躍用戶達7億，按年增加32%；全球註冊開發者已達160萬，全球接入HMS Core的應用數量超過8.1萬。

華為對上於5月中公布時，HMS全球每月活躍用戶為6.5億，接入HMS Core的應用數量超過6萬款。

換言之，華為HMS全球每月活躍用戶於兩個月增長5000萬戶，續見強勁爆發力。

【抗衡Android】華為自家HMS平台每月活躍用戶達6.5億

華為消費者雲服務總裁張平安表示，希望通過覆蓋全球170多個國家和地區的應用市場，讓國內互聯網夥伴的每一個創新應用都能觸達全球7億華為終端用戶，與全球用戶共享內地的數字化創新成果。

目前，華為終端雲服務在全球設立六大區域中心、四大數據站點，並通過DIGIX創新工作室、開發者聯盟、華為開發者日等平台和活動在全球各區域提供本地化服務。

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