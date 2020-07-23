長實出售成都南城都匯項目物業　套現78億獲利38億

▲ 長實大手出售內地成都南城都匯項目物業，涉78.5億元。

長實集團 （01113） 公布，其透過旗下子公司HLV及Chinex，以10.1億美元（相等於約78.47億港元），向禹州集團 （01628） 及成都瑞卓置業各持股50%的合資公司大手出售成都南城都匯項目物業。長實預期將就出售事項，錄得約38.11億元之得益。

另外，買賣雙方亦簽署貸款協議，長實向買方墊付3.43億美元貸款（ 約26.58億港元） ，作為買方支付部分代價的資金，利息按照倫敦銀行同業拆息加年息5.5%的年利率計算。

長實回應指，成都南城都匯項目設有23253個單位（包括住宅及商舖），在之前的銷售活動中已售出16503個單位，最近大手出售的部分涉及剩餘6750個單位及部分車位；長實在項目公司中保留一名董事，其將協助項目運營，住宅單位亦將精裝修升級後推出市場。

長實強調，資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅均對香港及內地充滿信心，除了長實於本年5月下旬以49.5億元投得將建成超過2800個單位的安達臣道地皮外，李嘉誠及李澤鉅亦透過共同持有的公司及李嘉誠基金會擁有的公司，先後多次增持長江實業股份，單計最近12個月，已累計斥資近32.8億元。

過去10年，長江實業在內地之物業銷售收入（包括個別單位出售及大手出售）平均約每年280億元，計入是次大手出售成都南城都匯項目單位所獲得收入後，本年度物業銷售步伐預計跟過去10年相若。

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