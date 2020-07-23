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離奇失蹤18日　杭州女子伏屍化糞池

環球政經 22:43 2020/07/23

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杭州53歲女子來惠利於7月5日凌晨離家後，杭州警方一直遍尋不獲，於22日深夜警方在化糞池發現她的屍體，死因不明。

其他文章：【離奇失蹤】杭州53歲女子失蹤16天　家人懸賞10萬人民幣尋人

其他文章：【內地暴雨】杭州千島湖61年來首度全洩洪　9孔閘門全開　連夜疏散下游居民

來惠利失蹤後，警方查看閉路電視，認為她很有可能未有離開屋苑，此線索為事件蒙上一片迷離異色。連日來，當地警方出動多輛吸缸車於下水道、化糞池進行抽吸，惟未有發現。直至昨晚，警方把偵查重點集中於化糞池，最終在化糞池尋回屍體。

據其家人指，他們一家沒有經濟壓力，來惠利在網上訂的包裹亦在其失蹤後一天送達，證明她沒有離家或自尋短見的意圖。杭州市江乾區分局成立了獨立調查小組，暫時還未有新的線索。

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撰文 : 梁翠麗

壓力 經濟 杭州

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