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封殺右翼「匿名者Q」　Twitter移除7,000涉陰謀論帳戶

環球政經 22:33 2020/07/23

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Twitter於21日宣布已經刪除了與「匿名者Q」陰謀論相關的7,000多個帳戶，原因是有關帳戶「可能導致綫下傷害的行為」。

其他文章：示威浪潮持續 特朗普大幅增派聯邦人員到芝加哥執法

其他文章：【港區國安法】英許持BNO港人申請居留 港府斥政治炒作屬偽善舉措

Twitter表示，將阻止與「匿名者Q」相關的網站在平台上共享，並且不再推薦與「匿名者Q」相關的內容和帳戶，也不會在搜索和對話中顯示它們。Twitter指：「我們一直密切監視局勢，根據Twitter規則，現在需要採取進一步行動，以打擊關於垃圾郵件、平台操縱以及濫用行為的政策。」

「匿名者Q」是與美國陰謀論運動有關的帳戶，他們通過具針對性的騷擾活動，在社交媒體平台上引起了大眾注意。其追隨者認為，特朗普正在與一個強大的陰謀集團進行秘密鬥爭，這些陰謀集團是從事戀童癖和性販運活動的民主黨人士和名人。

Reddit於2018年頒布了全面禁止「匿名者Q」的規定，以配合其禁止騷擾、欺騙和煽動暴力的政策。

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撰文 : 梁翠麗

媒體 美國民主黨 運動 特朗普 美國 Twitter

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