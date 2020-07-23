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【TESLA】 連續四季盈餘 納入標指在望  幾多錢會湧入TESLA？

股樓投資 21:30 2020/07/23

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昨日TESLA公布上季業績，每股盈利達2.18美元，比預期的蝕0.16美元賺多2.34美元，是自去年第三季以來，連續四季錄得盈餘，刺激TESLA股價升1.73%至1619美元。現在市場開始討論TESLA究竟能否憑過去數季的業績「殺」進標普500指數的成份股，從而引進被動資買入TESLA。

相關文章：美股即將見頂？　近千間企業內部高層正拋售股票

納入標指對TESLA的股民可謂非常重要，因為標普500指數貴為美國三大指數中，最具指標性的指數，很多投資者都會買入追蹤標指的ETF或指數基金，而如果這些ETF及指數基金未能在TESLA納入指數後，短時間內換馬，其走勢便與指數不同。

要成為標指的「準成份股」，公司必需在美國GAAP會計原則計算下，能夠連續四季錄得盈利，而且在最近一季也錄得盈利，才有機會納入指數，而昨日放榜後，上述條件通通達標。所以現在只剩下三個問題：到底現在有多少資金追蹤標普500指數？這些被動資金又需要買多少股TESLA？到底何時會納入標指？

據標普500指數的月報，現時有4.6萬億美元正追蹤標普500指數。假設這些指數基金都要強制買入TESLA。如果以現時TESLA股價大約為1600美元左右計算，扣除創辦人ELON MUSK持股後，TESLA流通市值將會達2362億美元，以此除以標普500指數的總流通市值，即約26萬億美元。預計TESLA將會佔標普500指數比重達0.91%，即這些基金將要買入26,000,000股左右的TESLA，即預期會有416億美元資金流入。

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對於到底何時會納入標指？其實標指並無指定的換馬日期，但據過往經驗，通常標普會在達標企業公布業績後的四至六星期內，便會宣布納入，然後在數日內正式納入指數。

撰文 : 國際組

美股 ETF 基金 每股盈利 GAAP 會計 標準普爾500指數 指數 美元 美國

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