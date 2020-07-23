【美股牛市】全球屏息！納指今晚將會打破42年紀錄

▲ 今日將為納指連續第49個交易日未曾試過連跌兩個交易日，創下最長連升紀錄。

美股由3月下旬反彈至今，已經有約4個月，期間反映科技股走勢的納指，表現為謂最令投資者意外。納指不但在短短4個月內收復3月環球大跌市失地，更突破萬點大關兼屢創新高。事實上，納指今日收市後，將正式打破納指自身由1978年創下的最長連升紀錄。

據美國投資服務機構LPL Financial所統計，納指自5月中旬開始截至今日（7月23日，周四）收市前，已未曾試過連跌兩個交易日，期間歷時48個交易日，追平1978年創下的最長連升紀錄。

由於納指昨日（7月22日，周三）走高，故今日即使走低，仍將為連續第59個交易日未曾試過連跌兩個交易日，創下最新最長連升紀錄。截至本港時間晚上約9時45分，納指微彈9點，報10715點。

▲ LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick在自身社交平台發表相關統計

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