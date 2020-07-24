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【美股焦點】Tesla股價急挫5%　美證券交易會主席Clayton︰對散戶入場短炒感到憂慮

即市財經 06:40 2020/07/24

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美國證券交易委員會（SEC）主席Jay Clayton坦言，對市場上的短綫交易感到憂慮。

外電報道，美國證券交易委員會（SEC）主席Jay Clayton表示，對於個人投資者將資金用於高風險的短期交易，並導致某些股票的價格飛漲的情況感到擔心。他續表示，看到大量來自散戶投資者的資金流入市場，引起他對此關注。

Jay Clayton在接受外媒訪問時，回應有關對於Tesla等股票暴漲有何看法時，說出了自己的擔憂。他直言，這種短綫炒作屬於「交易」（trading）而多於「投資」（investing），而短綫交易比長綫投資的風險高得多，因而導致了他的擔憂。

美國電動車公司Tesla股價近期瘋漲，現時其市值已達3000億美元，在過去12個月中上漲了512％，成為全球市值最大的車企。惟機構對於Tesla的高估值感到擔憂，摩根士丹利早前報告指出，Tesla的股價單是要維持在1000美元水平，需要的銷量也遠超目前水平。

Tesla周四收報1513.07美元，跌5%。

相關文章︰【美股焦點】特斯拉連續四季實現盈利  股價盤後漲6%

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美國 Tesla

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