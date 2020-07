▲ 廣告中強調滙豐銀行商標中的兩個向右三角形,以前進、加速等意思

滙豐 (00005) 在社會運動、國安法等事件的立場飽受抨擊,其推出新品牌宣傳計劃,表示要與香港人一起延續故事(The story continues' as long as people believe it will.)。滙豐亞太地區財富和個人銀行業務市場營銷主管以及環球保險業務營銷主管Suresh Balaji承認,滙豐雖受到批評,但他認為該行仍然與社區核心保持密切聯繫。他又指,扭轉市場對滙豐的負面感覺是計劃重點。

在設計方面,廣告中強調了滙豐銀行商標中的兩個向右三角形,以反映該行對香港未來感樂觀及有信心,以及匯豐致力於支持個人、企業和社區的承諾。滙豐解釋,這設計類似於快進鏈,因此是「前進、加速和過程的象徵 」。

相關文章:

【滙豐股價】歐央行傳延長銀行停派息要求 滙豐、渣打復派息遙遙無期?

【新冠肺炎】滙豐:疫情促使港企轉型 提升業務抗逆力

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁